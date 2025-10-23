Снег, заморозки, грозы и солнце: в Гидрометцентре сообщили о погодных 'качелях' в Украине

В течение ближайших дней погода в Украине будет меняться не один раз за счет чередования атмосферных фронтов. Ожидаются как дождливые дни, когда вся страна будет накрыта осадками, так и сухие и местами солнечные. Но заморозков и мокрого снега почти не будет – такие "аномалии" будут иметь локальный и краткосрочный характер.

В то же время, мощного потепления в обозримой перспективе ожидать не стоит. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

До четверга Украина, 23 октября, будет находиться под влиянием более теплого воздуха с южных направлений, а с пятницы – под влиянием нового атмосферного фронта с запада, который принесет сначала на Правобережье, а в субботу практически во все регионы Украины, кроме западных, дожди, которые местами могут быть значительными, на юге – с грозами. В то же время температуры будут несколько повышаться. "Только в Карпатах во время прохождения этого атмосферного фронта может быть смешанная фаза осадков, то есть дождь с мокрым снегом", – сообщила синоптик.

Температура в ближайшие несколько ночей составит +3... +10 градусов, а днем +11... +16 градусов, на юге даже до +19 градусов. "Только в четверг в восточных и Сумской области ночью будет прохладнее, +1... +6 градусов. На почве и местами в воздухе могут быть заморозки до -3 градусов. Дневные максимумы по этой территории в четверг в пределах +8... +13 градусов", – рассказала Наталья Птуха.

После прохождения атмосферного фронта в воскресенье в стране будет преимущественно без осадков. "Небольшие дожди могут быть в западных и северных областях". Зато в понедельник, 27 октября, в большинстве областей Украины синоптики ожидают преимущественно дождливую погоду.

В то же время, температуры существенных изменений не претерпят. Ночью синоптики ожидают +1... +7 градусов, днем +6... +12 градусов, "может быть немного ниже за счет дождей". На юге страны остается ночью +4... +10 градусов, а днем +11... +16 градусов.

Может ли в Украину прийти мощное потепление

"В обзорной перспективе, то есть в ближайшие 5-7 дней, каких-либо значительных колебаний температур мы не ожидаем. Начиная с четверга будет небольшая тенденция к повышению температуры, и плюсовая температура будет удерживаться, но следующая неделя снова будет примерно в этих пределах, возможно, за счет облачности несколько ниже в дневные часы", – объяснила синоптик.

Детальный прогноз погоды по регионам от Гидрометцентра

Украинский гидрометцентр обнародовал погодные карты для каждого региона на период до 27 октября. Они демонстрируют достаточно прохладную, а иногда дождливую погоду в стране.

В пятницу, 24 октября, на всей территории Украины ожидается облачная погода, на западе, юге и на левобережье Днепра пройдут дожди. В западных регионах – сильные, в южных – с грозами. Ночные температуры на большей части территории страны будут колебаться в пределах +8... +10 градусов. Прохладнее всего в этот день будет на Луганщине, Харьковщине и Сумщине, где воздух будет прогреваться всего до +2... +6 градусов. Днем почти везде столбик термометра будет подниматься до +13... +15 градусов, а на юге до +19 градусов.

В субботу, 25 октября, дожди переместятся на восток. Сильные осадки ожидаются на востоке и юге страны, умеренные в центре. На западе осадков не предвидится. Зато в западных регионах синоптики прогнозируют существенное снижение ночных температур – до отметки +4... +6 градусов. На остальной территории ночью будет теплее, до +8... +13 градусов. В дневные часы практически во всех регионах ожидаются +13... +15 градусов, на юге несколько теплее.

В воскресенье, 26 октября, погода еще раз коренным образом изменится. На большей части страны, кроме западных и частично северных областей, где могут пройти кратковременные дожди, но ожидаются прояснения. Ночью воздух будет прогреваться до +3... +6 градусов, на юге и востоке до +7... +9 градусов. Днем в большинстве регионов синоптики прогнозируют температуру на уровне +8... +10 градусов, а на юге до +15 градусов.

В понедельник, 27 октября, в Украину вновь придут облачность и дожди. Осадки разной интенсивности ожидаются практически везде. Тем не менее температурный фон останется почти неизменным по сравнению с предыдущим днем.