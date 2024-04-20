Будет безумная жара или наоборот? Синоптик рассказала, ждать ли аномальной погоды в Украине летом

С начала 2024 года метеорологи зафиксировали в Украине несколько температурных рекордов. Более того, летом температура по стране также будет на 1-2 градуса выше нормы.

Сильная жара ожидается уже во второй половине июня. Об этом OBOZ.UA рассказала климатолог, заведующая отделом Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины Вера Балабух.

По ее словам, украинцам следует ожидать достаточно теплое, но не жаркое лето. При этом средняя температура воздуха в течение лета может быть на 1-2 градуса выше нормы. Аномальную жару первыми ощутят жители западных, южных и юго-западных областях.

В июле синоптики прогнозируют много дождливых дней. Более того, ожидается большое количество гроз с градом, шквальный ветер. Несмотря на обильное количество осадков, температура воздуха в июле превысит норму на 1-2 градуса.

Еще выше температура ожидается в августе. По прогнозу климатолога, в целом в течение лета не будет долгих засушливых периодов, хотя в отдельных регионах засуха все же возможна.

Напомним, март 2024 года занял 12 место в рейтинге самых теплых с начала наблюдений. Среднемесячная температура воздуха выше климатической нормы на 2,3°С, а в конце месяца зафиксировали два рекорда.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная зима 2023-2024 годов стала третьей в рейтинге самых теплых в Киеве с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 14 температурных рекордов.

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