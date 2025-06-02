БПЛА 'Оса' украинского производства: в сети идентифицировали FPV-дроны, которые атаковали российские аэродромы. Фото

FPV-дронами, использованными Службой безопасности Украины для исторической операции "Паутина" на территории противника, могли быть отечественные "Осы". Эти беспилотники производит компания First Contact ("Первый контакт").

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БПЛА идентифицировали эксперты военного портала Defence Express. На кадрах подготовки операции на территории РФ беспилотники видно достаточно четко, и специалисты увидели специфическую толстую и массивную "закрытую" раму, где и размещена вся электроника и проведены все провода. Такая конструкция характерна для FPV-дронов "Оса".

"Абсолютное большинство других производителей дронов использует верхний монтаж всех кабелей и делает скелетообразную раму вместо "закрытого решения", – пояснили авторы публикации.

Они отметили: "закрытая" прочная рама более надежна, учитывая погодные условия и испытания долгими поездками в грузовиках по российским дорогам.

Более детальные фото показали, что полозья дрона – это не просто средство для старта, а кумулятивные боевые части. Также специалисты считают, что финальная подготовка FPV к использованию должна была происходить на территории России.

На сайте First Contact указано, что дроны "Оса" могут нести до 3.3 кг полезной нагрузки, разгоняться до 42 м/с (до 150 км/ч) и находиться в воздухе до 15 мин. Боевой радиус – до 8 км.

БпАК "Оса" в 2023 году присвоен код NCAGE A3Q1J в системе кодификации НАТО.

Напомним, что украинские беспилотники ударили по самолетам противника Ту-95МС, Ту-160 и Ту-22М3 на российских авиабазах "Оленья" (Мурманская область), "Белая" (Иркутская область), "Иваново" (Ивановская область) и "Дягилево" (Рязанская область) 1 июня.

СБУ оценила нанесенный врагу ущерб в 7 млрд долларов и 34% всех воздушных носителей крылатых ракет россиян.

Как ранее писал OBOZ.UA, в минобороны Российской Федерации отреагировали на украинскую атаку по аэродромам только вечером 1 июня, назвав удары по военным целям "терактом".

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