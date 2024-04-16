Большую часть Украины затянет дождями: синоптики дали прогноз погоды на среду, 17 апреля

В среду, 17 апреля, почти на всей территории Украины пройдут дожди. При этом ожидаются температурные качели – воздух местами прогреется до +26, а иногда опустится до 0 градусов.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре. Синоптики предупреждают о сильных порывах ветра – до 15-20 м/с.

В Украине в этот день облачно, умеренные дожди пройдут по всем регионам, кроме юго-восточной части. А днем на севере страны, Винницкой и Черкасской местами будут идти значительные дожди.

Ветер будет преимущественно двигаться в северном направлении со скоростью 5-10 м/с. На юге и востоке страны – в юго-западном направлении 7-12 м/с. Днем ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Температура удивит разнообразием. Так, в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях ночью +4…+9, днем +8…+13. На остальной территории ночью +10...+15°, днем +21...+26. В Полтавской и Кировоградской областях +17...+22.

В то же время на высокогорье Карпат ночью будет идти сильный, днем умеренный мокрый снег; температура в течение суток будет колебаться около нуля.

В Киеве и области 17 апреля небо будет покрыто облаками. Кроме того, синоптики прогнозируют в столице умеренный, днем местами значительный дождь. Ветер преимущественно северный, 7 – 10 метров в секунду.

Температура по области ночью +4…+9 градусов, днем +8…+13. В Киеве ночью ожидается +7…+9 градусов, днем около +10 градусов.

На фоне температурных качелей метеорологи предупреждают украинцев с одной стороны о пожарной опасности, с другой – о снеголавинной.

17 апреля в южной части страны, а также в Кировоградской и Полтавской областях прогнозируется чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В то же время в связи с осадками мокрого снега, 17 апреля на высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность – 3 уровень.

Метеорологи предупреждают о возможном сходе лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных средних и больших лавин.

"Радим воздержаться от походов на высокогорье!", - подчеркнули в Укргидрометцентре.

Как сообщал OBOZ.UA, март 2024 года занял 12 место в рейтинге самых теплых с начала наблюдений. Среднемесячная температура воздуха выше климатической нормы на 2,3°С, а в конце месяца зафиксировали два рекорда.

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