До уваги волонтерів та бойових медиків!

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Друзі, сьогодні МОЗ затвердив своїм наказом робочу групу щодо напрацювання переліку лікарських засобів, які входять до складу аптечок медичних загальновійськових індивідуальних.

Робоча група має розглядати та напрацювати пропозиції щодо запровадження відповідних вимог, стандартів до аптечок в тому числі до джгутів-турнікетів. Більше не повинно бути поставок до ЗСУ неякісних турнікетів та їх підробок. Мають бути чіткі вимоги та чіткі механізми контролю за якістю відповідних аптечок та джгутів.

Я та мій колега по Громадська антикорупційна рада при МОУ Олекандр Геращенко ввійшли ли до складу цієї робочої групи.

Перше засідання робочої групи відбудеться до 01 вересня.

Будемо тримати всю спільноту в курсі питань, які розглядатиме робоча група.

Обовʼязково будемо залучати відповідних спецілістів, волонтерів та парамедиків для обговорення.

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