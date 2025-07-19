Вывез из плена 29 военных: директор авиаклуба 'Одесса' Константин Оборин погиб в боях за Украину

В боях против российской оккупационной армии погиб директор авиаклуба "Одесса" Константин Оборин с позывным "Камикадзе". Военнослужащему было 63 года.

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Константин встал на защиту Украины с самого начала российской агрессии в 2014 году. Об этом в Telegram сообщил городской голова Одессы Геннадий Труханов.

Возраст позволял мужчине оставаться в тылу, но он продолжал выполнять боевые задания, и погиб, оставаясь верным присяге, побратимам и Украине. Константин Оборин был ветераном войны в Афганистане, участником современной борьбы за независимость Украины, а также директором авиаклуба "Одесса".

В 2014 году, рискуя собственной жизнью, Константин вывез из плена 29 украинских военных, а в 2022 году, поднявшись в небо над Одессой, выполнил последнюю волю своего ученика – Героя Украины Владислава Бувалкина – развеять его прах над родным городом.

Константин Оборин вместе с побратимами во время освобождения Херсонщины и после сыграл выдающуюся роль и создал много проблем для врага.

После полномасштабного вторжения России мужчина встал на защиту Украины в рядах ВСУ, с воинами 11-й отдельной бригады армейской авиации "Херсон".

Трагическое известие о гибели военнослужащего сообщила его дочь Полина.

"К сожалению "Камикадзе" Константина Оборина, нашего отца, дедушку, любимого мужчину, легендарного воина, живой легенды… больше нет. Это произошло вчера на задании. И да, к сожалению, наш супергерой не бессмертен. Как бы мне ни хотелось проснуться сегодня и подумать, что это страшный сон", – написала дочь погибшего воина.

Напомним, в боях за Украину свою жизнь отдал командир разведвзвода с Днепропетровщины Ярослав Евтушенко. Защитнику было 23 года, он погиб 24 июня на Купянском направлении. Простились с Героем 17 июля.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания на фронте погиб военный, студент столичного Украинского государственного университета имени Михаила Драгоманова Вячеслав Боженко. Сердце мужественного воина остановилось 16 июля.

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