"Словами не передать глубину скорби": во время выполнения боевого задания погиб защитник с Черниговщины. Фото

На фронте оборвалась жизнь воина ВСУ Евгения Коваля из Черниговской области. Он защищал страну с первых дней российского полномасштабного вторжения.

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Защитнику навеки осталось 44 года. О потере сообщил Менский городской совет.

Известно, что Евгений Михайлович Коваль родился 18 ноября 1980 года. Жил в селе Покровское Корюковского района Черниговщины.

Мужчина был призван на военную службу 25 февраля 2022 года и с тех пор более трех лет мужественно защищал Украину от российской агрессии.

Солдат ВСУ погиб 11 июля 2025 года во время выполнения боевого задания.

"Его мужество и самоотверженность навсегда останутся в наших сердцах, а поступки станут примером чести и любви к Украине для будущих поколений. Словами не передать глубину скорби. Наши искренние соболезнования семье и близким погибшего Героя. Вечная память защитнику", – отметили в горсовете.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях против врага на Донетчине погиб 48-летний защитник Сергей Подоляко из Черниговской области. Он стал в ряды ВСУ в мае 2022-го, проходил военную службу в должности стрелка-санитара.

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