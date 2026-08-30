Более года считался пропавшим без вести: на фронте погиб воин из Харьковской области Гарик Казарян

В бою за Украину погиб воин из Харьковской области Гарик Казарян. Жизнь защитника оборвалась в конце июля 2025 года в Луганской области.

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Более года он считался пропавшим без вести, семья Героя лишь недавно получила подтверждение его гибели, ему не было ещё и 30 лет. О потере сообщили в Сахновщинской громаде.

Что известно о Герое

"С глубокой скорбью и печалью сообщаем о том, что в боях за Украину, её свободу и независимость погиб житель Сахновщинской громады, стрелок-оператор, солдат Казарян Гарик Норикович, 1990 года рождения", – отметили в громаде.

26 июля 2025 года молодой военнослужащий отдал жизнь за свободу и независимость Украины. Он погиб в бою в районе Грековки Сватовского района Луганской области.

Более года Гарик Казарян считался пропавшим без вести. Его гибель подтвердили лишь недавно.

"Благодарим Гарика Нориковича за его мужество и преданность Украине! Царство Небесное и вечный покой погибшему! Сахновщинский поселковый совет разделяет боль от невосполнимой утраты и выражает искренние соболезнования родным, близким и побратимам погибшего Защитника Украины", — говорится в сообщении громады.

В последний путь защитника, вернувшегося домой на щите, проводили 29 августа в поселке Сахновщина. Похоронили его на "Аллее Героев".

Как сообщал OBOZ.UA, на войне погиб тележурналист Владимир Тиртичный. Он также в течение длительного времени считался пропавшим без вести.

А в боях в Донецкой области погиб командир отделения из Ривненской области. Тарас Матвийчук защищал Украину от агрессора с февраля 2024 года.

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