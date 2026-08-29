Считался пропавшим без вести: на войне погиб телевизионщик Владимир Тиртичный. Фото

В бою против российской оккупационной армии погиб украинский военнослужащий Владимир Тиртичный. В мирной жизни мужчина работал в телевизионной сфере.

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Долго время воин считался пропавшим без вести. Об этом сообщает Национальный союз журналистов Украины.

Отдал жизнь за Украину

Владимир был родом из Луганска, работал в Starlight Media с 2016 года, начиная путь от ассистента режиссера к специалисту по подготовке программ к эфиру.

В июле 2024 года он присоединился к рядам Вооруженных сил Украины. 14 ноября того же года мужчина пропал без вести в Покровске Донецкой области.

Только в августе 2026 года семья военнослужащего получила подтверждение его гибели.

Напомним, в Запорожье во время ликвидации последствий вражеской атаки погиб пожарный-спасатель. Российские войска нанесли повторный удар дроном по месту, где работали экстренные службы. Жертвой атаки стал спасатель с многолетним стажем службы Александр Продан.

Как сообщал OBOZ.UA, в Сумах скончался 30-летний спасатель Алексей Столяренко, получивший тяжелые травмы при ликвидации последствий российской атаки. Во время тушения пожара, возникшего после попадания российского беспилотника, обрушились конструкции, и мужчину придавило бетонной плитой.

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