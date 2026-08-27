Считался пропавшим без вести: в боях Донецкой области погиб командир отделения из Ривненщины. Фото

В бою против российской оккупационной армии погиб украинский военнослужащий из Ривненской области Тарас Матвийчук. Мужчина защищал Украину от агрессора с февраля 2024 года.

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Долгое время воин считался пропавшим без вести. Об этом сообщили в Березневском городском совете.

Отдал жизнь за Украину

После длительных поисков, к сожалению, было получено официальное подтверждение о гибели Тараса Владимировича Матвийчука, 1993 года рождения, жителя города Березно.

Воин встал на защиту страны от российских оккупантов с февраля 2024 года. Мужчина служил в звании солдата на должности командира стрелкового отделения стрелковой роты

Тарас Матвийчук погиб 6 июня 2024 во время выполнения боевого задания в Донецкой области. Жизнь воина оборвалась возле населенного пункта Семеновка Покровского района.

"Искренние соболезнования родным, друзьям, побратимам и всем, кто знал и уважал Тараса. Светлая память и вечная слава Герою. О прибытии военного кортежа и захоронения будет сообщено дополнительно", – отметили в городском совете.

Напомним, в результате подрыва на мине погиб защитник с Закарпатья – Иван Коваль. Жизнь 33-летнего воина оборвалась 17 августа. Он получил тяжелые ранения, и, несмотря на все усилия, медики спасти Ивана не смогли.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области 1 августа 2026 года при выполнении боевого задания погиб военнослужащий из села Софиевская Борщаговка Киевской области Александр Ткач. Воин отдал самое дорогое – свою жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

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