На Волыни ТЦК мобилизовал мужчину, признанного негодным к службе, и тот обратился в суд: чем всё закончилось

В Луцке сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки мобилизовали мужчину, который был снят с учета по состоянию здоровья еще в 2015 году. Его направили на военно-медицинскую комиссию, где признали годным к службе, после чего направили в воинскую часть.

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Мужчина обратился в суд, где настаивал на том, что он не подлежит призыву. Суд признал противоправными действия сотрудников ТЦК и обязал воинскую часть немедленно исключить его из списков личного состава. Об этом сообщила "Судебно-юридическая газета".

Что известно

2 февраля 2026 года в Луцке ТЦК мобилизовал мужчину, который был исключен из учета еще в 2015 году.

"Сотрудники ТЦК остановили мужчину для проверки документов, однако при нем не было бумажного военно-учетного документа, а приложение "Резерв+" временно не работало из-за сбоя. После этого его доставили в мобилизационный пункт", – говорится в материале.

Там мужчину направили на ВЛК, которая признала его годным к службе, после чего ТЦК повторно поставил мужчину на учет и отправил в воинскую часть.

Такие действия представители ТЦК объясняли отсутствием бумажных документов, а также техническим сбоем, из-за которого возникли проблемы с доступом к электронным данным.

Мужчина подал в суд и настаивал на том, что решение об исключении из учета 2015 года оставалось в силе и не отменялось, поэтому он не подлежал призыву.

Что постановил суд

Согласно решению суда, восстановление мужчины на учете является незаконным, суд отменил приказ о призыве и обязал воинскую часть немедленно исключить его из списков личного состава. Кроме того, суд постановил вернуть в реестр первоначальную запись об исключении из учета.

Также с ТЦК взыскано 2,1 тыс. грн судебного сбора.

Внутренняя служебная проверка подтвердила нарушение законодательства со стороны ТЦК. Отмечено, что территориальный центр комплектования не имел права повторно регистрировать, направлять на ВЛК и призывать лицо, которое было исключено из учета.

Ранее OBOZ.UA писал о том, имеют ли право ТЦК останавливать автомобили за пределами блокпостов. Так, в Украине право останавливать транспортные средства, в частности во время военного положения, принадлежит исключительно полицейским. Представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) могут участвовать в проверках только в пределах своих полномочий.

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