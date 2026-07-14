Более 6,5 тысяч гостей и премьера фильма «Цитадель добра»: в Каменце-Подольском прошел 29-й благотворительный фестиваль «Посол детства»

28 июня 2026 года в Старой крепости Каменца-Подольского состоялся 29-й благотворительный фестиваль "Амбассадор Детства" и "Звездный десант 29" – одно из самых масштабных благотворительных мероприятий для детей в Украине, посвященное Дню Конституции Украины и Дню молодежных и детских общественных организаций. Мероприятие прошло при поддержке Каменец-Подольского городского совета и Хмельницкой областной военной администрации и собрало более 6 500 детей, родителей, военнослужащих, ветеранов, волонтеров, представителей власти, общественных организаций, бизнеса, артистов и благотворителей.

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В течение дня на территории Старой крепости работали более 20 бесплатных мастер-классов, творческие и просветительские площадки, интерактивные мероприятия, фото- и автограф-сессии со звездами, мастер-классы по изготовлению оберегов для воинов Сил обороны Украины и масштабная концертная программа с участием более 30 украинских артистов. Благодаря партнеру KRL BUS к фестивалю также присоединились дети с прифронтовых территорий, для которых этот день стал возможностью почувствовать атмосферу мира, поддержки и настоящего детства.

Особое внимание организаторы уделили просветительской составляющей. По случаю Дня Конституции Украины совместно с партнером фестиваля – детским лагерем SUPER CAMP – был проведен крупный тематический конкурс. Участники отвечали на 17 вопросов, посвященных Конституции Украины, государственным символам, истории, правам и обязанностям граждан. По итогам конкурса были определены 17 победителей, которые получили подарки от партнеров фестиваля.

Призы разыгрывались с помощью праздничного барабана, а среди подарков были сладкие наборы, продукция партнеров и главный приз – путевка в летний лагерь SUPER CAMP в Карпатах. Именно во время этого розыгрыша был определен 200-тысячный участник фестиваля "Амбассадор Детства", который получил главный приз. Этот символический момент стал важной вехой в истории проекта, ведь с момента его создания фестивали уже объединили более 200 тысяч детей и их семей в разных регионах Украины.

Одной из самых трогательных частей фестиваля стала специальная программа "Воспоминания детства", которая объединила детей и взрослых вокруг самого ценного – счастливых моментов детства. Во время просмотра официального клипа на гимн "Посол детства" участники делились своими самыми яркими воспоминаниями, рассказывали о семье, дружбе, мечтах и моментах, которые навсегда останутся в их сердцах. Дополнением программы стал интерактивный конкурс с использованием приложения Shazam, который подарил детям ещё больше эмоций и возможность стать частью праздничной программы.

По итогам творческих мероприятий более десяти детей получили уникальную возможность выйти на главную сцену фестиваля и вместе с артистами исполнить гимн "Амбассадор Детства" перед многотысячной аудиторией. Для многих из них это было первое выступление на большой сцене, а сама программа стала символом того, что даже в самые сложные времена детство должно оставаться миром счастья, мечтаний и светлых воспоминаний.

Одной из главных премьер фестиваля стало открытие нового социального проекта "Цитадель Добра" – всеукраинской платформы, призванной объединить благотворительные фонды, общественные организации, международных партнеров, органы государственной власти, волонтерские команды и социально ответственный бизнес для развития гуманитарных инициатив, поддержки детей, семей военнослужащих, ветеранов и общин Украины.

Именно в рамках "Цитадели Добра" состоялась церемония чествования людей, которые своим трудом вносят весомый вклад в развитие государства, благотворительность и международное сотрудничество. Среди награжденных были Сергей Тюрин – председатель Хмельницкой областной государственной администрации, Михаил Поситко – мэр Каменца-Подольского, Дмитрий Назаренко – заместитель мэра Каменца-Подольского, Владимир Юрьев, Андрей Конюшенко, Сергей Гамалий, Василий Котляров – председатель оргкомитета фестиваля "Амбассадор Детства", Артем Щебликин – исполнительный продюсер фестиваля "Амбассадор Детства", Юрий Гордиенко – Посол мира и президент Международной академии защиты прав человека, посол проекта "Амбассадор Детства" на международной арене, Свен Хеттвер (Sven Hettwer), Улугбек Шухратов – координатор международных проектов Республики Узбекистан в Украине, а также Михаил Стуков – руководитель департамента стратегического развития и восстановления общин. "Цитадель Добра" стала новой платформой взаимодействия между государством, общественным сектором, международными партнерами и благотворителями, призванной расширять масштабы социальных инициатив по всей Украине.

Музыкальная программа фестиваля собрала тысячи гостей у главной сцены. В рамках "Звездного десанта 29" выступили более 30 украинских артистов, среди которых POSITIFF, Петр Чёрный, NAPILNIK, Амадор Лопес, Люся Кава, ANKA, Анна Тулева, Настя Балог, UDOVENKO, LADA, KISHE, DUBKY, DIPLOMATIA, SISTERS MIX, Марьяна Ромась, Анастасия Дымид, DENYS HRYSHCHUK, TETYA MOTTYA, KOVALEVA, YULANA, NASTYA SEMCHUK и другие участники фестиваля. В ходе концертной программы состоялись премьеры новых песен, а финальным аккордом стало совместное исполнение гимна "Амбассадор детства" всеми артистами вместе с детьми.

Сегодня "Амбассадор Детства" – это уже не просто фестиваль, а всеукраинское социальное движение, которое с 2022 года объединяет сообщества вокруг поддержки детей, развития благотворительности, просветительской деятельности и культурных инициатив. 29 проведённых фестивалей, более 200 000 участников, десятки городов Украины, тысячи волонтёров, сотни партнёров и десятки тысяч детских улыбок доказывают: даже во время войны украинцы способны создавать пространство, где царят добро, забота, культура и вера в будущее. Именно такие инициативы сегодня формируют сильную Украину – страну, которая, несмотря на все вызовы, продолжает беречь детство, поддерживать своих людей и строить будущее вместе.