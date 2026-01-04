Боль потери: на войне погиб Герой из Одесской области. Фото

К сожалению, Украина в войне с российским агрессором теряет лучших своих сыновей. В их числе – житель села Струмок Одесской области, военнослужащий Вооруженных Сил Украины Иван Тимошенко.

Защитник Украины погиб во время выполнения боевого задания в зоне проведения военных действий, отдав свою жизнь за свободу, независимость и будущее нашего государства. Печальную весть о гибели Героя принес Татарбунарский горсовет.

Боль утраты

"Эта потеря является болезненной не только для родных и близких воина, но и для всей Татарбунарской общины и Украины в целом.Иван Тимошенко навсегда останется в памяти земляков как пример мужества, самопожертвования и верности присяге", – сообщил городской голова Татарбунар Андрей Глущенко.

Местные власти выразили искренние соболезнования семье погибшего, разделив боль невосполнимой утраты.

"Выражаем глубокие соболезнования всем родным и близким. Это большая потеря для всей Татарбунарской общины и Украины. С большой скорбью разделяем боль утраты. Вечная память погибшему воину Ивану", – отметили в горсовете.

OBOZ.UA также выражает искренние слова соболезнования родным и близким Героя.

Герои войны в Украине

В Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб военный из Гостомеля Киевской области Михаил Килев. Жизнь мужественного украинского воина оборвалась 11 декабря 2025 года.

На Курщине во время выполнения боевого задания погиб военный из Белоцерковского района Киевской области Вадим Шубин. Сердце мужественного защитника Украины остановилось 6 января 2025 года.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевской области Владимир Пащенко. Воин отдал самую дорогую – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

