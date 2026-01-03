Болезненная потеря: на фронте погиб военный с Киевщины Михаил Килев. Фото

В Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб военный из Гостомеля Киевской области Михаил Килев. Жизнь мужественного украинского воина оборвалась 11 декабря 2025 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Гостомельской поселковой военной администрации. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"Еще одна болезненная потеря. 5 января прощаемся с погибшим Героем Михаилом Килевым. Военный был пулеметчиком, инспектором пограничной службы пограничного отряда имени Героя Украины полковника Евгения Пикуса ГПС", – говорится в сообщении.

Мужественный украинский воин погиб 11 декабря 2025 года во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Карповка Донецкой области. Михаил отважно защищал нашу свободу и независимость, боролся за мирное будущее нашей страны.

"Разделяем с семьей боль потери, не простим врагу ни одной погибшей души!", – добавили в пресс-службе.

Герои войны в Украине

