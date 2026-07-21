Боевые подразделения Сил обороны впервые получили женские бронежилеты: в чём их особенность. Фото

Боевые подразделения Сил обороны Украины впервые получили женские бронежилеты, разработанные специально для военнослужащих-женщин. Первая партия насчитывает 2 тысячи комплектов, а при закупке последующих партий будут учтены отзывы пользовательниц.

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Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины. В ведомстве отметили, что новое снаряжение создано с учетом особенностей женской анатомии, чтобы обеспечить надлежащий уровень защиты и комфорт при выполнении боевых задач.

Особенностью нового бронежилета является наличие демпферно-климатической подкладки. Благодаря этому снаряжение лучше прилегает к телу, меньше давит и обеспечивает лучшую вентиляцию во время ношения.

Также бронежилет оснащен керамическими пластинами, размещенными внутри конструкции.

В Минобороны сообщили, что Агентство оборонных закупок ДОТ совместно с министерством будет собирать отзывы военнослужащих-женщин о новом снаряжении. Полученные предложения планируется учесть при закупке следующих партий женских бронежилетов.

Что предшествовало

Вопрос о создании отдельного снаряжения для военнослужащих-женщин обсуждался еще раньше. До этого женщины в армии получали общевойсковую амуницию, однако в ВСУ планировали перейти к закупке бронежилетов, разработанных с учетом особенностей женского тела.

О начале выдачи таких бронежилетов сообщалось в 2025 году. Начальник отдела снабжения управления обеспечения имуществом и услугами Центрального управления вещевого обеспечения тыла Командования сил логистики ВСУ Виталий Рябов отмечал, что закупку женских бронежилетов планировали на 2026 год.

В Минобороны также поясняли, что производители средств индивидуальной защиты уже разработали специальные демпферные накладки для таких бронежилетов. Они должны учитывать анатомические особенности женского тела и снижать дискомфорт при использовании.

В то же время в ведомстве подчеркивали, что продолжается работа над усовершенствованием средств индивидуальной защиты, в частности над поиском баланса между уровнем защиты и весом бронепластин.

Как сообщал OBOZ.UA, Министерство обороны Украины инициировало масштабные проверки территориальных центров комплектования и социальной поддержки после резонансных инцидентов в Одесской области. В то же время в ведомстве заявляют о необходимости глубокой реформы системы ТЦК, которая должна изменить подходы к мобилизации и взаимодействию с гражданами.

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