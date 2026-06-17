"Реформа критически назрела": в Минобороны анонсировали проверки во всех ТЦК

Министерство обороны Украины инициировало масштабные проверки территориальных центров комплектования и социальной поддержки после резонансных инцидентов в Одесской области. В то же время в ведомстве заявляют о необходимости глубокой реформы системы ТЦК, которая должна изменить подходы к мобилизации и взаимодействию с гражданами.

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Об этом сообщил заместитель министра обороны Украины Мстислав Баник. В ведомстве отреагировали на события в Одесском ТЦК.

Накануне Мстислав Баник провел экстренное совещание с командованием Сухопутных войск Украины по поводу сложившейся ситуации.

Он подчеркнул, что любые случаи насилия, нарушения прав человека или унижения граждан недопустимы, особенно в условиях полномасштабной войны.

"Любое насилие, нарушение прав человека и попрание человеческого достоинства в отношении людей, часть из которых станет нашими защитниками, категорически недопустимо, особенно на пятом году войны", – заявил он.

Проверки проведут во всех ТЦК

По итогам совещания было принято решение провести служебные проверки во всех территориальных центрах комплектования страны.

Особое внимание планируется уделить обращениям граждан относительно возможных случаев незаконного удержания, применения силы и других неправомерных действий.

"По итогам встречи будут проведены служебные проверки во всех ТЦК, максимально тщательно рассмотрены обращения граждан о незаконном удержании, насилии и других неправомерных действиях", – сообщил заместитель министра.

Он также призвал представителей ТЦК к открытому диалогу с обществом и полному сотрудничеству с правоохранительными органами во время проверок.

В Минобороны готовят реформу системы ТЦК

Мстислав Баник отметил, что последние инциденты лишь подтвердили необходимость системных изменений в работе территориальных центров комплектования.

"Такие инциденты еще раз подтверждают, насколько критически назрела реформа ТЦК, над которой мы сейчас работаем", – подчеркнул он.

По словам чиновника, будущая модель должна предусматривать распределение нынешних функций ТЦК между различными государственными структурами.

Что может измениться

В Министерстве обороны считают, что нынешняя система, в которой один орган одновременно отвечает за воинский учет, мобилизацию и сопровождение граждан, требует пересмотра.

"Функции ТЦК должны быть распределены между другими учреждениями, без замкнутого цикла учета и мобилизации", – пояснил Баник.

Также планируется создание специальных центров или хабов для граждан, которые будут проходить мобилизационные процедуры.

Согласно концепции реформы, будущие центры должны обеспечивать комфортные условия для людей, ожидающих прохождения военно-врачебной комиссии, направления в учебные центры или боевые подразделения.

В Минобороны подчеркивают, что такие учреждения должны работать по новым стандартам прозрачности и контроля.

"Хабы, в которых люди будут ожидать прохождения ВЛК, отправки в учебные центры и бригады, должны быть максимально комфортными, гуманными, с круглосуточной видеофиксацией и жестким контролем взаимодействия с гражданами на всех этапах", – заявил заместитель министра.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине готовят новый этап реформы мобилизации и работы ТЦК, который, в частности, коснется граждан, объявленных в розыск за нарушение правил воинского учета. Реформа мобилизации уже находится на этапе подготовки, а её презентация состоится в ближайшее время.

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