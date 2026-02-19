Блины никогда не порвутся: идеальный рецепт из четырех продуктов

В интернете есть множество рецептов блинов. Их может быть трудно приготовить дома, ведь первый блинчик всегда не удается.

Видео дня

Однако с этим рецептом трудно ошибиться, если придерживаться одного простого шага. Так, рекомендуется дать тесту для блинов отдохнуть, чтобы оно не рвалось потом, пишет OBOZ.UA.

Для блинов:

100 г обычной муки.

Два крупных яйца.

300 мл молока.

Одна столовая ложка подсолнечного или растительного масла.

Для подачи на стол:

Дольки лимона, по желанию.

Сахар-пудра, по желанию.

Способ приготовления

Положите пшеничную муку, яйца, молоко, одну столовую ложку подсолнечного или растительного масла и щепотку соли в миску или большой кувшин.

Далее перемешивайте, пока не получите однородное тесто. Это может занять немного времени, или вы можете просеять муку, чтобы ускорить процесс.

Если у вас есть время, оставьте тесто на 30 минут, чтобы оно отдохнуло, или начните готовить сразу. Если дать тесту отдохнуть, это поможет развить глютен, который предотвращает разрыв блинов.

Поставьте среднюю сковороду или форму для блинов на средний огонь и тщательно протрите ее смазанной маслом кухонной бумагой.

Когда блины горячие, готовьте их по одной минуте с каждой стороны до золотисто-коричневого цвета, используя примерно пол половника теста на один блинчик. Держите их теплыми в духовке с низким уровнем нагрева, пока готовите остальные блины.

Этот рецепт рассчитан примерно на 12 блинов, поэтому он идеально подходит для всей семьи.

Подавайте немедленно с дольками лимона и сахарной пудрой или вашей любимой начинкой.

После охлаждения можно выложить блины слоями между пергаментной бумагой для выпечки, затем завернуть в пищевую пленку и заморозить на срок до двух месяцев.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как приготовить самые удачные ажурные блины.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.