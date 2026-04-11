Благодатный огонь сошел в Иерусалиме: когда его привезут в Украину. Видео

В субботу, 11 апреля, во Гробе Господнем в Иерусалиме произошло схождение Благодатного огня. Чудо традиционно произошло в месте захоронения Иисуса Христа под наблюдением представителей всех христианских церквей.

Позже огонь доставят в разные страны мира, в том числе и в Украину. Как стало известно OBOZ.UA, его наши верующие смогут получить в больших соборах уже 12 апреля,

Известно, что Благодатный огонь сошел около 14:00 по киевскому времени.

Традиционно Благодатный огонь сначала доставляют в столицу Украины, а уже оттуда распределяют по регионам. В условиях военного положения святыню нередко встречают на польской границе, после чего волонтеры и духовенство перевозят ее в храмы по всей стране.

Получить огонь верующие смогут в больших соборах, в частности во время ночных или утренних богослужений 12 апреля.

Дополняется...