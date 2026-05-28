Израиль объявил юг Ливана зоной боевых действий: что это значит

Израильская армия ЦАХАЛ 27 мая объявила все районы Ливана к югу от реки Захрани "зонами боевых действий" и призвала жителей эвакуироваться. Это – первое масштабное предупреждение ливанцев после перемирия, которое началось 17 апреля на фоне переговоров между странами. Однако объявлению ЦАХАЛ предшествовал ряд ударов по боевикам террористической "Хезболлы" на юге и востоке Ливана.

Видео дня

Река расположена в 40 км от израильско-ливанской границы. Таким образом, военные ЦАХАЛ пытаются взять под контроль всю южную часть района Джебель-Рихане, отмечает местный вещатель АІ Аrabiya.

Предупреждение Израиля

"Мы советуем жителям южного Ливана эвакуироваться к северу от реки Захрани, поскольку все районы к югу от реки считаются зонами боевых действий", – цитирует вещатель заявление ЦАХАЛ.

Израильские военные предупредили, что будут действовать против "Хезболлы" "с большой силой". Ранее ЦАХАЛ призвал эвакуироваться жителей Набатии, части прибрежного города Тир и прилегающих районов.

В ЦАХАЛ прокомментировали собственные удары, которые были нанесены в Тире. Израильская армия утверждает, что атаковала в городе "командные центры Хезболлы". Также удары по боевикам указанной группировки были нанесены в других районах юга страны и в восточной долине Бекаа, где, по утверждению Израиля, расположены инфраструктурные объекты террористов.

Новая зона противостояния

В "Хезболле" подтвердили "столкновение" с израильскими силами в районе недалеко от города Набатии. Террористы утверждают, что бои произошли за пределами провозглашенной Израилем так называемой "желтой линии " – 10-километровой линии (в ширину) в приграничье Ливана, которую контролируют израильские военные.

В ЦАХАЛ также подтверждают, что начали операции за пределами этой линии.

В последние дни Израиль также усилил удары по западной части долины Бекаа, в частности по городу Машгара. Мэр города Искандар Бараке выразил опасения, что этот район может стать новой зоной противостояния между Израилем и "Хезболлой".

Военные эксперты утверждают, что западная Бекаа является важным маршрутом для "Хезболлы", поскольку соединяет юг Ливана с опорными районами группировки на севере долины. Таким образом, предполагается, что следующими целями Израиля станут северная Бекаа и южные пригороды Бейрута.

Как сообщал OBOZ.UA, сутками ранее армия Израиля нанесла по Ливану более 120 авиаударов, расширив свою сухопутную операцию. Считается, что это одна из самых масштабных бомбардировок Ливана за последние недели. Израильская операция была направлена на южные и восточные районы страны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!