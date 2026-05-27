В ужасном ДТП погибла TikTok-блогер вместе со своей помощницей. Фото и видео

В среду, 27 мая, в Кировоградской области произошло смертельное ДТП на трассе "Киев – Одесса". Автомобиль Porsche Cayenne врезался в бетонную стелу и загорелся, вследствие чего погибли два человека – TikTok-блогер Vikunciy и ее помощница.

Видео дня

Об этом пишет"Антикор". Подробности ДТП раскрыли в Главном управлении Национальной полиции в Кировоградской области.

Авария произошла около 14:19 на автодороге М-05 на территории Голованевского района Кировоградской области. По предварительным данным, Porsche Cayenne двигался в направлении Одессы, когда водитель допустила выезд автомобиля за пределы проезжей части с последующим наездом на бетонную стелу.

В результате столкновения машина загорелась и была полностью уничтожена пожаром. После того, как удалось потушить огонь, в салоне транспортного средства обнаружили тела водителя и пассажирки.

"По факту ДТП следователями начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия", – сказано в сообщении.

Погибшая блогерша имела 680 тысяч подписчиков в TikTok. Она была амбассадором бренда LIOR, а на ее свадьбе выступала певица Надя Дорофеева. Похоронят Викторию в Днепре.

В день гибели она опубликовала в Instagram историю, в которой рассказала о проблеме с колесом авто, и новый пост.

В комментариях к нему подписчики и знакомые блогера делились теплыми воспоминаниями о погибшей и писали, что до сих пор не могут поверить в ее смерть.

Как сообщал OBOZ.UA, в Борисполе Киевской области произошло ДТП с участием легковушки и рейсового автобуса. В результате столкновения машин есть погибший и пострадавшие.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!