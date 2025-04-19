В Храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь. Фото и видео

В Храме Гроба Господня в Иерусалиме в воскресенье, 19 апреля, в Великую субботу сошел Благодатный огонь, которого ожидали миллионы верующих по всему миру. В этом году чудо произошло в 14:30 по киевскому времени.

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Как стало известно OBOZ.UA, люди со всего мира, которые были в этот момент в храме, получив огонь, сразу умывались им, освящая лицо и даже одежду. При этом возгорания не происходило.

Они приветствовали момент огромной радости на разных языках: "Христос Воскрес!" – "Поистине Воскрес!".

Получив огонь, каждый старался как можно быстрее передать его дальше, чтобы благодать Божия коснулась каждого верующего в чудо. Также Благодатный огонь смогли получить все, кто ждал его на улицах Старого города.

Как известно, Благодатный огонь в первые минуты после восхождения не обжигает кожу, напоминая горячие лучи солнца.

Спикер полиции Израиля Михаэль Зингерман сообщил, что сегодня одновременно в Храме Гроба Господня предполагалось присутствие 9 тысяч человек. Безопасность в городе обеспечивали сотни полицейских.

"Вход в храм для участия в церемонии был разрешен всем, кто получил соответствующие документы. Для людей, которые не имели пропусков, были обустроены комплексы с тентами и стульями, чтобы они имели возможность наблюдать за церемонией вживую", – сказал спикер.

Михаэль Зингерман добавил, что цель действий полиции – обеспечить тысячам христиан свободу вероисповедания и провести церемонию безопасно.

Первыми, по традиции, в Храм Гроба Господня вошли представители Армянского католикоса.

Кувуклию проверили представители всех Церквей, которые служат на Гробе Господнем: в ней не должно быть огня и способов его зажечь. Кувуклию опечатали воском.

После этого в храм пришли православные арабы – они очень громко прославляли Христа, без их участия церемония восхождения Благодатного огня невозможна.

Затем в храм торжественно вошел патриарх Иерусалимский Феофил III с представителями Иерусалимского патриархата.

После Крестного шествия вокруг Кувуклии патриарха одели в облачение, убедившись, что у него нет ничего, что могло бы физически зажечь огонь.

Затем патриарх вошел в Кувуклию, и после его молитвы Благодатный огонь сошел.

По церковному преданию, однажды Благодатный огонь не сошел в Кувуклии, поскольку туда не был допущен православный патриарх.

Патриарх и верующие молились у входа в Храм Гроба Господня.

Тогда Благодатный огонь расколол левую колонну у входа в храм и сошел именно там.

С этого момента право молиться о восхождении Благодатного огня имеет только патриарх Иерусалимской православной церкви.

Считается, что если Благодатный огонь не сойдет – придет конец истории человечества или его духовный упадок.

Поэтому верующие в канун Пасхи всегда особенно радуются тому, что Господь продлил дни этого мира.

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