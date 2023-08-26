Били на глазах у ребенка: история Оксаны из Бахмута в Музее 'Голоса Мирных' Фонда Рината Ахметова

Она никогда не простит Россию. За то, что выжег фосфором ее город. За то, что ее сын уже в девять лет хочет идти защищать свою землю. И за то, что вражеская армия отняла у нее все и всех. Оксана Красникова из Бахмута доверила свою историю Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

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Оксана начала жить в Бахмуте в 2018 году. Сбежала сюда из временно оккупированной части Донбасса после того, как вырвалась из вражеского плена.

"Я утром отводила сына в садик. Нас схватили на улице и затолкали в машину... Привезли в "денники" (боевики так называемой "ДНР" — ред.) на подвал. На глазах у ребенка меня били прикладами и ногами. Потом поставили сына". к стенке и стреляли рядом", - рассказывает Оксана.

Ее сыну тогда было пять лет. Мальчика просто держали за руки и за ноги, но и этого хватило, чтобы пережитый ужас запечатлелся на долгие годы. Он до сих пор иногда просыпается от ужаса. А когда волнуется – заикается.

"Мужчина, который потом отвез меня домой, сказал, что у меня два пути: либо остаться здесь, и таки получить пулю в голову, либо — повторю его слова — забирать своего выродка и уезжать. Я ответила: у меня не выродок, у меня сын ", - говорит Оксана.

Через несколько лет им придется снова бежать. Теперь – на Киевщину. О том, что Оксана увидела сразу, как вышла из поезда, и какую песню мечтает спеть на красной площади в Москве после нашей Победы, смотрите и слушайте по ссылке.

Каждая история о войне важна. Чтобы сохранить память ради лучшего будущего, расскажите свою историю на портале Музея "Голоса Мирных" https://civilvoicesmuseum.org/ или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.