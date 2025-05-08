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Безопасный и вкусный домашний майонез без сырых яиц: самый простой рецепт популярного соуса
Домашний майонез – очень вкусный и популярный соус, который лучше готовить из вареных, а не сырых яиц. Для яркого добавьте вкуса базилик, укроп, петрушку.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного домашнего майонеза из вареных яиц.
Ингредиенты:
- Яйца – 3 шт.
- Масло растительное – 50 мл
- Вода – от 50 до 100 мл (в зависимости от желаемой густоты);
- Соль – 1 ч.л (без горки)
- Лимонный сок – 1/4 шт.
- Базилик – 8 листочков
Способ приготовления:
1. Сварить яйца и очистить. Все ингредиенты добавить в чашу блендера.
2. Воду добавлять постепенно. Количество воды зависит от желаемой густоты майонеза, перебейте.
3. Готовый майонез храните в холодильнике не больше 2 дней.
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