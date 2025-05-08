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Безопасный и вкусный домашний майонез без сырых яиц: самый простой рецепт популярного соуса

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
3,1 т.
Безопасный и вкусный домашний майонез без сырых яиц: самый простой рецепт популярного соуса

Домашний майонез – очень вкусный и популярный соус, который лучше готовить из вареных, а не сырых яиц. Для яркого добавьте вкуса базилик, укроп, петрушку.

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Майонез из вареных яиц

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного домашнего майонеза из вареных яиц.

Ингредиенты:

  • Яйца – 3 шт.
  • Масло растительное – 50 мл
  • Вода – от 50 до 100 мл (в зависимости от желаемой густоты);
  • Соль – 1 ч.л (без горки)
  • Лимонный сок – 1/4 шт.
  • Базилик – 8 листочков

Способ приготовления:

1. Сварить яйца и очистить. Все ингредиенты добавить в чашу блендера.

Ингредиенты для майонеза

2. Воду добавлять постепенно. Количество воды зависит от желаемой густоты майонеза, перебейте.

Приготовление майонеза

3. Готовый майонез храните в холодильнике не больше 2 дней.

Готовый майонез

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