Без отца остался сын: в боях за Украину погиб командир разведывательного отделения Максим Бербенко. Фото

В бою за Украину погиб командир разведывательного отделения Максим Бербенко из Днепропетровской области. Его жизнь оборвалась вблизи населенного пункта Тоненькое Покровского района 8 марта 2024 года.

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У Героя остался сын. О потере сообщили в Шахтерской городской территориальной общине.

Что известно о Герое

Максим Бербенко родился 22 марта 1994 года в городе Угледар Донецкой области, который в настоящее время оккупирован Россией.

В родном Угледаре Максим окончил школу, выучился на горного мастера в Донецком горном колледже.

В мае 2018 года он переехал в город Шахтерское (до сентября 2024 года – Первомайск) Синельниковского района Днепропетровской области в статусе ВПЛ.

Работал на шахте "Юбилейная" горняком очистного забоя на участке № 3.

10 июня 2023 года Максим Бербенко был призван на военную службу по мобилизации. В рядах Вооружённых Сил Украины он занимал должность командира разведотрядения механизированного батальона.

А 8 марта 2024 года воин вступил в свой последний бой с врагом вблизи Тоненького в Донецкой области. До недавнего времени он считался пропавшим без вести.

"Герой мужественно и добросовестно выполнял свой воинский долг перед Родиной до последнего вздоха. За образцовую военную дисциплину, стойкость и личное мужество он был удостоен высоких наград, среди которых: медаль "За храбрость в бою", знак отличия командира, грамота командования за добросовестное выполнение воинского долга. Максима помнят как доброго, искреннего, мужественного и целеустремленного человека. Он был надежным другом, верным побратимом, любящим мужем и отцом", – отметили в Шахтерском городском совете.

У погибшего защитника остались жена, сын, родители и брат.

"Шахтерская громада, городской совет и его исполнительный комитет выражают искренние соболезнования родным, близким и побратимам Максима Бербенко. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах. Глубокий поклон и вечная память Герою!" – говорится в сообщении городского совета Шахтарского.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 июля в Желтых Водах Днепропетровской области простились с командиром катера, погибшим в Одесском порту. Старшина 1-го разряда, командир десантного катера Евгений Нестеренко погиб 10 июля.

Евгений в первые месяцы полномасштабной войны добровольно встал на защиту Украины. Своё решение он объяснил крайне лаконично: "Если не я, то кто?".

Военнослужащий участвовал в боях за Киев, Никополь, Купянск, Николаев, Херсон, Запорожье и Одессу.

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