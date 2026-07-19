Десятки людей стояли на коленях: проводили в последний путь командира катера, погибшего в Одесском порту. Фото

18 июля в Желтых Водах проводили в последний путь старшину 1-й статьи, командира десантного катера Евгения Нестеренко. Мужчина погиб 10 июля в результате российского ракетного удара по Одесскому порту.

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Проводить защитника в последний путь пришли десятки местных жителей, которые образовали коридор чести. Об этом сообщили местные СМИ.

Что известно о защитнике

Евгений родился 11 сентября 1988 года в Чернигове. В первый класс пошел в родном городе, а в 1996 году вместе с семьей переехал в Желтые Воды. Девять классов окончил в средней школе № 10, а десятый и одиннадцатый — в Райковецкой школе Хмельницкой области.

После окончания школы Евгений Нестеренко начал работать, а в 2011 году создал семью. В разные годы работал в Синельниковской и Желтоводской исправительных колониях, на Северном горно-обогатительном комбинате и заводе "Олейна" в Днепре.

В первые месяцы полномасштабной войны Евгений Нестеренко добровольно встал на защиту Украины, сказав: "Если не я, то кто?".

Военнослужащий проходил службу командиром десантного катера, имел звание старшины 1 статьи и статус участника боевых действий. Он участвовал в боях за Киев, Никополь, Купянск, Николаев, Херсон, Запорожье и Одессу.

За мужество и добросовестное исполнение воинского долга воин был награждён грамотами высшего военного руководства, медалью "Ветеран войны", знаком отличия Президента Украины "За оборону Украины", поощрительным знаком отличия Главного управления разведки Министерства обороны Украины — медалью "За содействие военной разведке Украины" II степени, почетным нагрудным знаком Главнокомандующего ВСУ "Золотой крест" и дубовой ветвью.

Евгений Нестеренко погиб 10 июля в результате вражеского ракетного удара по Одесскому порту. На момент гибели ему было 37 лет.

Напомним, днём 11 июля российские захватчики устроили массированную атаку на Одессу. По областному центру враг нанёс ракетный удар: разрушениям подвергся объект гражданской инфраструктуры.

Также OBOZ.UA сообщал, что 13 июля в Киеве простились с майором полиции Александром Кучаем, погибшимпри выполнении боевого задания в Донецкой области. В последний путь защитника проводили родные, друзья, побратимы и коллеги, а похоронили Героя на Лесном кладбище.

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