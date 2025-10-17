Без отца остался сын: на войне погиб 35-летний защитник со Львовщины. Фото

Защищая Украину, погиб воин со Львовщины Ярослав Ких. Защитник, владевший четырьмя языками, в 2024-м году добровольно стал в ряды Вооруженных сил Украины, служил в той же бригаде, где уже пять лет служит его родная сестра и ее муж.

Дома на воина ждали жена и сын. О потере сообщили в Сокальской городском совете.

Что известно о Герое

Родился Ярослав Ких 26 марта 1989 года в поселке Жвирка.

Юноша с отличием окончил школу, во время учебы защищал научные работы по истории в Сокальской малой академии наук.

Впрочем, когда пришло время выбирать будущую специальность – Ярослав выбрал не историю: он поступил в Ривненский институт славяноведения на факультет романо-германской и славянской филологии. Окончил институт в 2011 году, получив специальность "преподаватель". Ярослав, добавили в горсовете, знал 4 иностранных языка.

В 2019 году Ярослав создал семью с любимой девушкой Антониной, впоследствии у супругов родился сын Юрий.

А 22 августа 2024 года мужчина подписал контракт с Вооруженными силами – и встал в ряды 35 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского. Там еще с 2019 года служит его родная сестра Ирина и ее муж.

"Ярослав планировал приехать в отпуск на день рождения сыночка Юрия, но война 10 марта 2025 года во время выполнения боевого задания оборвала его молодую жизнь. Родители потеряли сына, молодая жена стала вдовой, а единственный сыночек остался без папы... Выражаем искренние соболезнования жене Антонине, сыночку Юрию, родителям Валентине Петровне и Петру Ярославовичу, сестре Ирине и всей семье", – отметили в горсовете.

Встречают Героя, который возвращается на щите, 17 октября в 14:00 возле храма Петра и Павла в Сокале. Оттуда скорбный кортеж отправится в Жвирки, где в местном храме состоится парастас и где воина похоронят на поселковом кладбище.

В День прощания с Ярославом Кихом в общине объявили траур.

