Был одним из легендарных 'киборгов' ДАПа: в Черкассах попрощались с военнослужащим Леонидом Станчуком. Фото

В Черкассах попрощались с известным жителем города, участником АТО, защитником Донецкого аэропорта, правоохранителем и госслужащим Леонидом Станчуком. Сердце известного защитника Украины перестало биться на 58-м году жизни.

Видео дня

После демобилизации из рядов Вооруженных Сил Украины Леонид Станчук был руководителем "Черкасского автомобильного ремонтного завода". Печальную весть о его смерти принес городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко.

Что известно о Леониде Станчуке

Леонид Васильевич родился в Винницкой области, а вот учился именно в Черкассах, высшее образование получил в Черкасском инженерно-технологическом университете.

И после обучения подавляющее большинство своей жизни он отдал Черкасской области. В частности, работал водителем Черкасского районного производственного объединения по агрохимическому обслуживанию сельского хозяйства, слесарем-электриком Черкасского автотранспортного предприятия №17127, долгое время служил в органах УМВД Украины в Черкасской области.

Впоследствии занимал руководящие должности на различных предприятиях Черкасс, в частности в ООО "ЛВК", ООО "Укрпарфумфарм", Торговый Дом "Доманский". Работал начальником Северного территориального отделения учета имущества и земель Министерства обороны Украины.

В 2011 году был первым заместителем председателя Звенигородской районной государственной администрации, а впоследствии – директором Черкасского областного контактного центра.

Леонид "Дед" Станчук

Подавляющему большинству жителей Черкасс Леонид Васильевич был известен по своим последним должностям, в частности, в качестве руководителя Черкасского авторемонтного завода. Однако большинство горожан знает, почему господина Станчука называют "Дедом".

Дело в том, что он был участником Антитеррористической операции, одним из легендарных "киборгов". Именно под позывным "Дед" он служил в отдельном 90-м батальоне 95-й аэромобильной бригады и был одним из защитников Донецкого аэропорта, где проявил необычайное мужество и отвагу.

К сожалению, "Дед" довольно редко рассказывал о войне на Донбассе. Сегодня в сети трудно найти такие записи. Поэтому предлагаем вашему вниманию одно из последних интервью защитника – оно очень интересно подробностями и деталями, очевидцем которых был Леонид Васильевич.

OBOZ.UA выражает искренние соболезнования родным, близким и всем, кто знал и уважал Леонида Станчука. Вечная память Герою.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях за Украину погиб военнослужащий Виталий Пушка, который большую часть жизни прожил в Кривом Роге. Герой принял свой последний бой 6 октября 2025 года возле Серебрянки в Донецкой области. Ему был 41 год.

Также предлагаем посетить виртуальный мемориал погибших борцов за украинскую независимость и почтить Героев минутой вашего внимания.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!