Без отца остался маленький сын: в боях на Покровском направлении погиб защитник из Кривого Рога. Фото

Украина продолжает терять Героев в кровавой войне. Свою жизнь за родную землю отдал военнослужащий из Кривого Рога Станислав Кутковский.

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Об этом сообщил портал "Первый Городской. Кривой Рог" 5 июня. Без отца остался маленький сын.

Известно, что защитник принял свой последний бой 26 мая 2025 года на Покровском отрезке фронта. В армии Станислав был водителем самоходной артбатареи артиллерийского дивизиона.

В мирной жизни житель Кривого Рога работал на "Укрзализныце". Он успел почувствовать радости семейной жизни, имея жену и маленького сыночка.

"Вечная память Герою! Кланяемся за подвиги", – говорится в сообщении.

Напомним, в боях за Украину погиб старший солдат Олег Гафтонюк из Винницкой области. Мужчина был пограничником, служил в отделении радиотехнической разведки, ему навсегда осталось 27 лет.

За Украину отдал жизнь воин с Полтавщины Василий Бурчило. Он стал на защиту родной земли в первые дни полномасштабного вторжения и участвовал в боях на разных участках фронта.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях на фронте погиб военнослужащий Леонид Безушко из Тернопольской области. Он присоединился в ряды Сил обороны в 25 лет, чтобы защищать Украину.

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