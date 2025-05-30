'В свои 25 без колебаний встал на защиту Украины': на фронте погиб защитник с Тернопольщины. Фото

В боях на фронте погиб военнослужащий Леонид Безушко из Тернопольской области. Он присоединился к рядам Сил обороны в 25 лет, чтобы защищать Украину.

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Теперь защитник навеки остался таким молодым. О потере сообщил городской голова Шумской территориальный громады Вадим Боярский в Facebook.

"Безжалостная война оборвала еще одну молодую жизнь. Погиб житель села Сураж – Безушко Леонид Леонидович, 1999 года рождения. Жестокая война не позволила ему осуществить планы, воплотить в жизнь мечты и желания", – написал чиновник.

Отмечается, что в свои 25 лет Леонид без колебаний встал на защиту родной земли. Его призвали на военную службу в 2024 году, в ходе которой он проявил исключительную храбрость, верность присяге и побратимам.

В громаде не рассказали деталей о том, где служил защитник, а также о направлении фронта, где оборвалась его молодая жизнь. В то же время подчеркнули, что Леонид навсегда останется в памяти каждого, кто его знал – искренний, мужественный, преданный своей стране.

"Благодаря таким воинам тыл практически не знает, что такое война. Честь. Почет. Боль. Память в сердце", "Как же я хотела, чтобы это было неправдой", "Наш Лелик... Сердце разрывается на куски... Царство тебе небесное, наш хороший. Просим всех неравнодушных прийти и почтить память нашего Героя", – написали в соцсети знакомые и родные воина.

В Шумской громаде добавили, что о времени встречи тела погибшего, а также чине захоронения землякам сообщат дополнительно.

"Разделяем глубокую боль и скорбь с семьей и близкими, которые потеряли самого дорогого человека. Его мужество и самопожертвование навеки останутся в наших сердцах. Вечная слава и светлая память Герою!" – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в бою на Покровском направлении фронта погиб 28-летний пилот дронов Максим Соловей из Тернополя. Боец с позывным "Мася" защищал Украину с 18 лет, во время полномасштабной войны служил в роте ударных беспилотных авиационных комплексов "Шершни Довбуша" 68-й отдельной егерской бригады ВСУ.

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