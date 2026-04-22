Без отца остались двое детей: в результате попадания FPV-дрона погиб защитник из Днепропетровской области. Фото

В Донецкой области погиб защитник из Днепропетровской области Руслан Энвальт. Жизнь воина 15 апреля оборвал вражеский дрон.

Дома Героя ждали жена и двое детей. О потере рассказал городской голова Каменского Андрей Белоусов

Что известно о Герое

Руслан Энвальт родился 7 июля 1986 года в Каменском. В 2005 году он окончил ПТУ №24, рассказал городской голова Каменского.

Долгое время мужчина работал водителем на АТЦ. А в октябре прошлого года стал на защиту Украины в рядах Вооруженных сил.

"15 апреля во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Семеновка Донецкой области, в результате попадания FPV-дрона погиб солдат Енвальт Руслан Станиславович. От имени всей громады, Каменского городского совета, исполнительного комитета и лично от себя выражаю глубокие соболезнования родным и близким павшего защитника", – написал Белоусов.

Панихида по погибшему воину состоится 22 апреля в Казацкой церкви Пресвятой Покровы ПЦУ (ул. Сергея Слисаренко, 34). Начнется она в 10:00.

Похоронят Героя в 11:20 на Аллее Героев кладбища по улице Весенней в Каменском.

