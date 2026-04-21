С разницей в один день: на войне погибли родные братья с Кировоградщины. Фото

В селе Водяное Петровского района Кировоградщины 20 апреля похоронили двух братьев-воинов Олега и Константина Зализняков. Герои погибли с разницей в один день.

Петровский поселковый совет сообщил в Facebook, что оба брата служили в в\ч А7028, то есть в 100-й отдельной механизированной бригаде Сухопутных войск ВСУ.

Зализняк Олег Евгеньевич, водитель 2-й танковой роты, умер 14 апреля в результате минно-взрывных ранений от удара российского FPV-дрона, полученных еще 18 марта возле Константиновки Донецкой области. Почти месяц солдат боролся за жизнь, но спасти его не удалось.

Зализняк Константин Евгеньевич, главный сержант 2-й танковой роты, погиб 15 апреля во время выполнения боевого задания в районе Камышевахи Запорожской области. Его жизнь отобрал удар БпЛА типа "Молния".

Что известно об Олеге Зализняке

У 33-летнего воина осталась пятилетняя дочь Мелания, жена Анна и родители.

Он учился в местной школе, а также два года – в Григорьевской общеобразовательной школе. Затем обучение продолжил в Желтоводском профессиональном лицее, получив профессию электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

С детства Олег любил технику, особенно увлекался мотоциклами и автомобилями. Специальность тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства он получил в Новгородковском профессионально-техническом училище № 36.

С 2011 до 2024 года Олег работал на предприятиях, расположенных на территории громады: в Петровском райавтодоре, агрофирме "АВЕТ ЛГД", горно-транспортном цехе "Центрального горно-обогатительного комбината".

1 октября 2024 года Олег был мобилизован в ряды ВСУ по контракту.

Что известно о Константине Зализняке

У 29-летнего Героя остались жена Александра, а также родители.

Константин окончил школу в Петровске, после чего получил профессию электрогазосварщика и монтажника санитарно-технических систем и оборудования в "Западно-Днепровском центре профессионально-технического образования".

После обучения он некоторое время работал на шиномонтаже в городе Желтые Воды. В 2017-м был призван на срочную военную службу. После демобилизации (в 2019 году) Константин продолжил свой путь в ВСУ, подписав контракт. Всю свою взрослую жизнь молодой человек посвятил армии.

"Олег и Константин всегда были вместе – с самого детства... Братья всегда поддерживали друг друга. Служили в одной части. Всегда были на связи. Чувствовали поддержку друг друга. Были опорой и силой друг другу", – рассказали в громаде.

