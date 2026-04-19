'Имел много планов': на Харьковщине погиб 40-летний лейтенант из Ривного

Защищая Украину от российского агрессора, 15 апреля погиб лейтенант Николай Приймак. Он получил смертельные ранения из-за атаки вражеского БпЛА в Харьковской области.

Герою было 40 лет. В понедельник, 20 апреля, воина похоронят в его родном городе Ривне. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба горсовета.

Что известно о защитнике

Николай Приймак родился в Ривном 18 октября 1985 года. Окончил местную школу №25, затем получил два высших образования: геодезическое в "Львовской политехнике" и экономическое в Национальном университете водного хозяйства и природопользования.

В 26-летнем возрасте Приймак возглавил частное предприятие "Конвест-проект", продолжив дело своего отца.

Украинца мобилизовали в ряды ВСУ в январе 2026 года. У него остались мама, сестра, бабушка и дедушка.

"Его любимым ответом на вопрос "Как дела?" было: "В движении". Он всегда имел много планов и еще много хотел сделать. Николай был человеком, который готов помочь, когда попросят. Любящим сыном и внуком, надежным и заботливым братом. Его гибель вызвала опустошительную боль и пустоту, которые навсегда останутся в сердцах родных, близких и друзей", – рассказала сестра Приймака.

Дата церемонии прощания и похорон

Проститься с военнослужащим Вооруженных сил можно будет на площади Независимости в Ривном 20 апреля. Начало церемонии – 10:00.

Заупокойную службу проведут в Свято-Покровском соборе. Похоронят военнослужащего на Аллее Героев ривненского кладбища "Новое".

