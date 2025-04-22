Без отца остались двое детей: в Кривом Роге простились с воином, погибшим в боях на Покровском направлении. Фото

В Кривом Роге простились с защитником Виталием Галушкой. Свой последний бой воин принял на Покровском направлении, в течение полугода он считался пропавшим без вести.

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У Героя остались двое детей. О воине рассказали в местном издании "Свои Кривой Рог" и в Криворожской гимназии №88, где в свое время учился Виталий.

На защиту Украины Виталий Галушка стал в конце 2023 года: в армию он пошел добровольцем. А 27 сентября 2024 после очередного боя с россиянами на Покровском направлении связь с воином оборвалась.

С тех пор Виталий считался пропавшим без вести. И только недавно родные защитника получили официальное подтверждение его гибели.

Близкие погибшего воина рассказывают, что у него было доброе сердце, он был надежным другом, любящим отцом, братом и сыном. Дома Виталия ждали двое детей, сестра, отец и бабушка. Последней, как рассказывает "Свої Кривий Ріг", он обещал, что вернется домой Героем. Слово воин сдержал – только вернулся он, к сожалению, не со щитом, а на щите.

22 апреля с Виталием Галушкой навеки простились в родном городе. Криворожцы провели земляка в последний путь с молитвой, сформировав живой коридор и преклонив колено в знак скорби и уважения.

Напомним, ранее стало известно, что в боях за Украину погиб молодой защитник с Прикарпатья. Марьян Шрамко, которому было всего 28 лет, не успел жениться и подержать на руках своих детей. Погиб он 10 апреля в результате российских обстрелов.

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