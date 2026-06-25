Без отца остались двое детей: в Херсонской области в результате атаки вражеского дрона погиб 35-летний полицейский. Фото

На войне в Украине, помимо украинских военнослужащих, гибнут также и полицейские. В Тернопольскую область пришла печальная весть о гибели капитана полиции Игоря Кульбабы.

Видео дня

Об этом сообщил заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий. Кульбаба погиб во время ротации в Херсонскую область от удара вражеского FPV-дрона.

Что известно

По его словам, Кульбаба начал службу в патрульной полиции Тернопольской области в 2016 году. Его сослуживцы очень лестно отзывались о погибшем.

"Коллеги вспоминают его как чуткого, общительного и искреннего человека. Он был верен Присяге, справедлив, ответственен и обладал глубоким чувством долга", – пишет Белошицкий.

Во время ротации в Херсонскую область, по словам Белошицкого, Кульбаба выполнял "служебные и боевые задачи" вместе с коллегами, где и погиб, когда в него попал российский FPV-дрон.

У капитана полиции остались жена, годовалый сын и девятилетняя дочь.

Напомним, ранее в войне против российских захватчиков погиб майор полиции Юрий Гулько из Житомирской области. Его жизнь оборвалась во время выполнения боевого задания на Донецком направлении.

Кроме того, в Харьковской области погиб полицейский-взрывотехник из Волыни, капитан Виктор Масюк. Он участвовал в операциях в Косово, АТО и ООС.

Также сообщалось о гибели полицейского из Полтавской области, капитана Виталия Плетиня. Его жизнь оборвалась 5 июня в Донецкой области во время выполнения боевого задания.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания в Сумской области погиб капитан полиции Юрий Сидорчук. Он служил в полку полиции особого назначения "Стрелецкий" и защищал Украину на фронте. Ему было 42 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!