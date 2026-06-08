Прошел Косово, АТО и ООС: на Харьковщине погиб полицейский взрывотехник с Волыни Виктор Масюк. Фото

Украина продолжает терять своих Героев. В воскресенье, 7 июня, на Харьковщине погиб полицейский взрывотехник с Волыни Виктор Масюк. Он прошел Косово, АТО и ООС.

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Об этом рассказали в Нацполиции. Отмечается, что мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, во время попадания вражеского БПЛА. Вместе с ним в экипаже были еще трое волынских коллег, которые получили ранения.

Капитан полиции Виктор Масюк был заместителем начальника управления взрывотехнической службы ГУНП в Волынской области и начальником отдела технико-криминалистического обеспечения.

Что известно о погибшем

Родился Виктор Масюк в 1979 году на Турийщине. Служил в Вооруженных Силах Украины. В органах внутренних дел – с 2000 года, работал на различных должностях подразделений кинологической и взрывотехнической службы.

В свое время был инструктором кинологического миротворческого подразделения МВД Украины в Косово и командировался в Специальный миротворческий центр Национальной академии внутренних дел Украины. С 2014 года – участник АТО и ООС.

С 2022 – в числе первых присоединился к разминированию украинских территорий, работал вместе с коллегами на Херсонщине, Донетчине, Сумщине и в других регионах государства.

"Виктор навсегда останется в наших сердцах и памяти профессионалом своего дела, надежным товарищем, добрым человеком с незаурядным чувством юмора. Искренне сочувствуем жене, сыну и дочери, которые потеряли мужа и отца, всем близким и друзьям Виктора Николаевича", – резюмировали печальную весть в Нацполиции.

Что предшествовало

Страна-агрессор не прекращает своих террористических обстрелов. В воскресенье, 7 июня, оккупанты атаковали дроном работников полиции вблизи села Чистоводовка в Изюмском районе Харьковской области. В результате обстрела погиб взрывотехник-правоохранитель. Еще трое сотрудников и один гражданский пострадали

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