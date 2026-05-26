Мужественный, искренний, надежный: на войне погиб столичный полицейский. Фото

Столичный полицейский Юрий Сидорчук погиб 25 мая во время выполнения боевого задания в Сумской области. Капитан полиции служил в полку полиции особого назначения "Стрелецкий" и защищал Украину на фронте. Ему было 42 года.

О гибели правоохранителя сообщили на официальной странице Главного управления Национальной полиции в городе Киеве. В полиции вспомнили, что Юрий Сидорчук всю свою жизнь посвятил службе людям, закону и государству.

"Для нас Юрий навсегда останется человеком чести – мужественным, искренним, надежным", – отметили его коллеги.

Путь службы

Юрий Сидорчук родился в селе Турбовка на Житомирщине. В 2005 году он начал службу в патрульной полиции, а затем работал в дежурной части Голосеевского управления полиции Киева.

В 2024 году полицейский присоединился к полку полиции особого назначения "Стрелковый" ГУНП в городе Киеве. Он без колебаний решил идти на фронт и защищать страну с оружием в руках. Коллеги вспоминают, что даже под постоянными обстрелами и истощением Юрий поддерживал собратьев и не терял веры в Украину.

Несколько дней назад капитан полиции отметил свой 42-й день рождения именно на передовой. Он еще успел получить поздравления от родных и друзей. Но уже вскоре его жизнь трагически оборвалась.

Последний бой

25 мая Юрий Сидорчук погиб в результате вражеского обстрела во время выполнения боевого задания в Сумской области. Украина потеряла защитника, семья – сына и мужа, а собратья и коллеги – надежного товарища.

В полиции отметили, что Юрий до последнего вздоха оставался рядом с собратьями и не отступал перед трудностями. Его будут помнить как сильного духом человека, который честно выполнял свой долг перед государством.

