Отдал жизнь за Украину: на войне погиб Герой из Одесской области. Фото
Война против российских захватчиков унесла жизнь еще одного воина из Одесской области. Солдат Никита Маслов из Белгород-Днестровского умер 16 октября 2025 года.
Его сердце остановилось на Донетчине, Герою навсегда останется 32 года. Об этом сообщили в Белгород-Днестровской районной государственной администрации.
"Белгород-Днестровский район в скорби. С глубокой болью сообщаем о невосполнимой утрате — оборвалась жизнь нашего земляка, солдата МАСЛОВА Никиты Юрьевича", – сказано в сообщении.
В РГА рассказали, что Никита Маслов (24.06.1993 г.р.) был верен присяге и мужественно выполнял воинский долг, защищая наше государство от оккупантов.
Герой умер 16 октября 2025 года в городе Славянск Донецкой области.
Жители города Белгород-Днестровский проведут Никиту в последний путь в среду, 22 октября. В Белгород-Днестровской районной администрации выразили соболезнования семье, близким и побратимам павшего воина.
"Разделяем вашу боль и склоняем головы перед подвигом Героя, который отдал жизнь за свободу и независимость Украины. Память о его мужестве и преданности навсегда останется в сердцах общества и станет примером для будущих поколений", – отметили там.
