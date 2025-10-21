Отдал жизнь за Украину: на войне погиб Герой из Одесской области. Фото

Война против российских захватчиков унесла жизнь еще одного воина из Одесской области. Солдат Никита Маслов из Белгород-Днестровского умер 16 октября 2025 года.

Его сердце остановилось на Донетчине, Герою навсегда останется 32 года. Об этом сообщили в Белгород-Днестровской районной государственной администрации.

"Белгород-Днестровский район в скорби. С глубокой болью сообщаем о невосполнимой утрате — оборвалась жизнь нашего земляка, солдата МАСЛОВА Никиты Юрьевича", – сказано в сообщении.

В РГА рассказали, что Никита Маслов (24.06.1993 г.р.) был верен присяге и мужественно выполнял воинский долг, защищая наше государство от оккупантов.

Герой умер 16 октября 2025 года в городе Славянск Донецкой области.

Жители города Белгород-Днестровский проведут Никиту в последний путь в среду, 22 октября. В Белгород-Днестровской районной администрации выразили соболезнования семье, близким и побратимам павшего воина.

"Разделяем вашу боль и склоняем головы перед подвигом Героя, который отдал жизнь за свободу и независимость Украины. Память о его мужестве и преданности навсегда останется в сердцах общества и станет примером для будущих поколений", – отметили там.

