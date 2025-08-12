Без муки и масла: рецепт вкусного лимонного торта всего из трех ингредиентов

Фудблогерка поделилась рецептом простого лимонного торта, для которого нужны всего три ингредиента, и его можно приготовить менее чем за 30 минут. К тому же, для него не нужны мука, масло или сливочное масло.

Так, Дженнифер Ли из Kirbie's Cravings рассказала, что именно этот десерт стал любимым в ее семье. Это шоколадный торт без муки с изюминкой – он имеет лимонный вкус и не требует масла или сливочного масла, а его текстура больше похожа на заварной крем, пишет Express.

Ингредиенты

Четыре больших яйца, только что из холодильника

280 г белого шоколада

Два лимона, для сока и цедры.

Способ приготовления

Разогрейте духовку до 160°C и подготовьте круглую разъемную форму нужного размера, смазав ее маслом и застелив ее пергаментной бумагой.

Первым шагом в процессе приготовления торта является отделение яичных белков от желтков. Поместите яичные белки в большую миску для смешивания и храните их в холодильнике для дальнейшего использования.

Далее пришло время растопить шоколад в большой миске. Используйте шоколадную крошку или блитку шоколада, последняя плавится несколько быстрее. Вы можете растопить шоколад либо в микроволновой печи, либо на плите, используя метод водяного кипения.

Далее дайте шоколаду немного остыть, пока он не станет расплавленным и теплым, но не слишком горячим, чтобы его можно было держать в руках. На этом этапе взбейте яичные желтки, помешивая лопаткой, пока они полностью не смешаются со смесью.

Затем пришло время достать белки из холодильника и взбить их до образования устойчивых пиков.

Добавьте взбитые белки к желтой смеси тремя отдельными порциями, постепенно перемешивая их по одной трети. Смесь должна быть чрезвычайно легкой и воздушной. Завершите процесс, осторожно добавив лимонный сок и цедру, пока они не соединятся.

Вылейте смесь в форму для выпекания и выпекайте примерно 40 минут. Верх коржа должен быть слегка подрумяненным, и он должен ощущаться как тонкая, твердая оболочка, окутывающая его.

