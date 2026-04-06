Без мамы остались трое детей: война унесла жизнь защитницы из Донецкой области. Фото

На войне с российской нечистью погибла военнослужащая Елена Русанова. К своим трем детям мужественная защитница Украины вернулась на щите.

Трагическую весть сообщили в Здовбицком сельском совете. Героине навсегда осталось 36 лет.

Что известно о погибшей

Елена Викторовна Русанова, 1990 года рождения, была внутренне перемещенным лицом. Женщина родом из Донецкой области, однако в последнее время проживала на Ровенщине в Здовбицкой общине.

Елена воспитывала троих детей, была любящей и заботливой матерью. Потеряв родной дом, она не хотела такой судьбы для своих детей. Женщина взяла в руки оружие и пошла защищать их от лютого врага.

Но, к сожалению, погибла сама.

"Самое болезненное то, что без мамы остались трое детей... Ее любовь, забота и сила навсегда будут жить в их сердцах. Склоняем головы в глубокой скорби вместе с родными, близкими и побратимами. Светлая память и вечная дань Защитнице Украины", – написали ее односельчане.

О времени и месте похорон в общине пообещали сообщить позже.

