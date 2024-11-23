Без 'бусификации' и МСЭК: как могут изменить законы по мобилизации в Украине

Новый закон о мобилизации, который вступил в силу в мае, не смог кардинально изменить ситуацию с набором новых военнослужащих в ВСУ. Военные и дальше отмечают, что на фронте не хватает людей, недавно проблему признал и президент Владимир Зеленский.

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Об этом сообщает Слово и Дело. Глава государства заявил о необходимости "несколько скорректировать" нормы закона, вызвавшие недовольство в обществе и среди военных.

Хотя деталей президент не раскрыл, в Министерстве обороны уже анонсировали, в частности, планы отказаться от практики "бусификации".

В настоящее время в Украине планируется изменить процесс бронирования военнообязанных, урегулировать отдельные вопросы отсрочки от мобилизации и ликвидировать МСЭК, в частности, из-за выявленных коррупционных схем, использовавшихся уклонистами.

Новые правила бронирования от мобилизации

После проведения аудита, выявившего злоупотребление при бронировании работников, правительство объявило об изменении правил бронирования военнообязанных с 1 декабря. Главное нововведение – процесс бронирования теперь будет осуществляться исключительно через портал Дія.

Для получения статуса "критического" и права на бронирование сотрудников предприятие должно соответствовать двум основным критериям:

отсутствие задолженности по выплате зарплаты;

средняя заработная плата на предприятии должна быть не менее 2,5 минимальных (20 тысяч гривен).

Еще один критерий директор предприятия выбирает самостоятельно из постановления Кабмина:

общая сумма уплаченных налогов и сборов превышает 1,5 млн евро;

годовые поступления предприятия в иностранной валюте составляют не менее 32 млн евро в эквиваленте;

предприятие имеет важное значение для национальной экономики или удовлетворения потребностей местного общества;

предприятие признано стратегически важным для экономики и безопасности государства в соответствии с официальным перечнем;

отсутствие задолженности по уплате ЕСВ;

средняя зарплата работников не ниже средней в регионе;

статус резидента Дія.City.

Кроме того, запрещается бронировать работников, не состоящих на военном учете или не имеющих соответствующих военно-учетных документов.

Отсрочка от мобилизации

Верховная Рада приняла два законопроекта, которые предусматривают изменения в отношении отсрочек от мобилизации.

Во-первых, мобилизации не будут подлежать женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, дети, родители, братья или сестры) погибли или пропали без вести во время войны при особых обстоятельствах, ранее понятие "при особых обстоятельствах" не было отмечено.

Во-вторых, лиц, находившихся в плену из-за вооруженной агрессии, смогут призывать на службу исключительно на добровольной основе.

Прекращение работы МСЭК

Верховная Рада в первом чтении поддержала правительственный законопроект о ликвидации МСЭК. Документ вносит изменения в законы "О воинской обязанности и военной службе" и "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Понятие вывода МСЭК предлагают заменить выводом экспертной команды по оценке повседневного функционирования человека, который будет предоставляться в следующих случаях:

для подтверждения необходимости постоянного ухода за членами семьи военнослужащего (больной женой, мужем, ребенком или родителями);

(больной женой, мужем, ребенком или родителями); для установления оснований увольнения с военной службы, если уход необходим за одним из родителей или родителей жены (супруга) с инвалидностью I или II группы;

для ухода за членом семьи второй степени родства, имеющего инвалидность I или II группы.

Этот вывод также станет обязательным для предоставления отсрочки от мобилизации.

Кроме того, по данным источников OBOZ.UA в Генштабе Вооруженных сил Украины, до конца ноября 2024 года будет презентован план нового предложения заключения контракта с ВСУ. Он нацелен прежде всего на категорию военнообязанных в возрасте 18-24 лет.

Известно, что условия контракта хотят обновить – наработки и идеи в этом направлении у Генерального штаба уже есть. Нововведение еще придется утвердить Министерству обороны и президенту, поэтому точно неизвестно, когда все вступит в силу. Подробности об этом читайте здесь.

Напомним, ранее член комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Богдан Кицак ("Слуга народа") заявил, что украинские власти не станут вводить экономическое бронирование военнообязанных. Поскольку этот вопрос вызвал у украинского населения сильное недовольство, от идеи было решено отказаться.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что по расчетам Минэкономики, внедрение экономического бронирования могло принести в госбюджет Украины около 100 млрд грн. В основе лежит детенизация экономики, поскольку примерно 1,7 млн человек работают частично в тени, отмечают в ведомстве.

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