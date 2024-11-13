Экономического бронирования от армии в Украине не будет: украинцам объяснили решение властей

Украинские власти не станут вводить экономическое бронирование военнообязанных работников во время полномасштабной войны с Российской Федерацией. Этот вопрос вызвал у украинского населения сильное недовольство, поэтому от идеи было решено отказаться.

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Об этом член комитета Верховной Рады по экономическому развитию Богдан Кицак ("Слуга народа") заявил 13 ноября в эфире украинского телеканала. Он отметил, что именно из-за реакции общества этот вопрос исчез из инфопространства.

Данный инструмент вызывает огромный негатив среди украинского общества. Есть очень много других тем, которые вызывают социальное недовольство, в том числе и "бусификация", отношение к ТЦК, другие вещи, вызывающие негатив. Нужно обеспечивать единство и национальную поддержку среди общества, когда у нас на фронте происходит сложная ситуация. Поэтому дополнительных таких моментов было принято решение не вводить, поэтому эта тема и исчезла из информационного пространства", – сказал Кицак.

Экономическое бронирование в Украине: какие модели рассматривались

Ранее в Украине уже рассматривалось несколько моделей экономического бронирования. По одной из них предлагалось бронировать работников с официальными зарплатами 34 500–35 000 грн.

Другая модель предусматривала добавление критерия заработной платы в уже существующие условия, такие как объем уплаченных налогов и валютные поступления предприятия. Это позволило бы расширить список компаний, которые могут получить бронирование для своих сотрудников.

Кроме того, предлагалось предоставить возможность оформления брони физлицам-предпринимателям ("ФОПам"). Если такое решение будет принято, предприниматели должны соответствовать ряду критериев. Важнейший из них – ежемесячно уплачивать определенную сумму военного сбора. Кроме того, предлагается установить ограничения по "возрасту" ФЛП и минимальный порог ежемесячного дохода такого предпринимателя.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что, по расчетам Минэкономики, внедрение экономического бронирования могло принести в госбюджет Украины около 100 млрд грн. В основе лежит детенизация экономики, поскольку примерно 1,7 млн человек работают частично в тени, отмечают в ведомстве.

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