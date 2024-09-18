Украина может увеличить госбюджет на сотни миллиардов гривен без повышения налогов: Гетманцев о перспективах детенизации и результатах работы

В Украине сохраняется один из самых высоких уровней тенизации экономики. Налоги не платят целые отрасли, даже крупные компании пытаются скрыть свои реальные доходы. Во время полномасштабной войны все уплаченные бизнесом налоги уходят на оборону страны. А каждый, кто скрывает свои доходы, ворует в том числе в армии.

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Масштабная и длительная детенизация может принести в госбюджет дополнительно около 500 млрд грн каждый год. Этого, например, хватило бы, чтобы полностью покрыть дефицит в бюджете на оборону в 2024-м.

О том, почему в Украине настолько высокий уровень теневой экономики, что уже сделано для улучшения ситуации и какие есть перспективы, читайте во второй части интервью OBOZ.UA с председателем комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данилом Гетманцевым.

– В последнее время в связи с рассмотрением вопросов повышения налогов активно начали обсуждать теневую экономику. Почему в Украине такая высокая теневая составляющая?

– Теневая экономика в Украине зародилась буквально в первые годы независимости и росла параллельно с нашим государством. Гиперинфляция первой половины 90-х, бартеризация, массовые неплатежи и одновременно высокий уровень наличных расчетов, непрозрачная внешнеэкономическая деятельность, слабость государственных институций, которые всегда шли в своем развитии на пару не шагов, а этажей позади уровня развития теневой экономики, незавершенность многих начатых трансформаций ( напр., приватизации), коррупция – все это повысило тень до того уровня, с которым мы вынуждены иметь дело сейчас…

– По оценкам Минэкономики, до войны уровень теневой экономики оценивался в 32% ВВП. Какая сейчас ситуация?

– Сложности с определением теневой экономики (а оценки в разных источниках колеблются от 25% до 50% ВВП до войны) заключаются в том, что государству всегда было удобнее видеть заниженные показатели. Обычно во время войны уровень теневой экономики растет, так было, например, в 2014-2015 годах. Во время войны тень срабатывает как буфер против кризисных явлений и падения экономики, и одновременно растет из-за новых возможностей, вызванных как объективным ослаблением государства, так и и через "новые каналы" тени, которые мошенники используют для собственного обогащения.

Я уже говорил, что в войну общество поляризуется на тех, кто жертвует последним ради победы и тех, кто пытается на войне заработать. Последние используют те целевые послабления, которые предоставляет государство (льготы на гуманитарку, военное оборудование и т.п.) в свою пользу.

Теневая экономика есть во всех странах, но действительно уровень нашей тени отличается в худшую сторону (оценки по ЕС/OECD). Есть распространенное мнение, что высокий уровень теневой экономики в Украине определяется исключительно или прежде всего уровнем налогообложения. Это не так. И практика развитых стран ЕС, где уровень налогообложения выше, чем в Украине, а уровень теневой экономики наоборот ниже, это как раз демонстрирует.

– Может, это еще и вопрос и налоговой культуры?

– Дело в том, что сложившийся в пост-СССР пакт между государством и гражданами толерировал коррупцию на всех уровнях. А есть европейский пакт с нулевой толерантностью к коррупции, где никому в "страшном сне" не придет в голову давать взятки, например, судьи в Великобритании. Существует прямая связь между теневой экономикой и уровнем доходов. Чем выше тень, тем меньше доходы. Поэтому мы должны окончательно демонтировать кланово-олигархическую систему и перейти на европейский пакт по восприятию коррупции в обществе, построив соответствующие сильные институты. Тогда уровень теневой будет снижаться. Здесь есть определенные достижения за последние годы и, кстати, последние задержания свидетельствуют о том, что с коррупцией, которая существовала десятилетиями, наконец-то начали бороться.

– Что делать?

– Ответ очевиден. Нужно ускорять реформы, быстрее осовременивать законодательство (в том числе и закрывать дыры, используемые теневым сектором), устранять факторы, помогающие сохранению коррупции и теневого сектора (завершать наконец приватизацию, сделать радикальную дерегуляцию и сокращение давления и уровня вмешательства государства в экономические процессы, повышать профессионализм и добропорядочность государственного аппарата, цифровизировать государственные услуги, минимизируя контакт их получателя с чиновником, усиливать органы, которые должны противодействовать теневой экономике и коррупции). Все это есть в программах всех без исключения политических сил. Однако, каждый из этих шагов, направленный на реальную, а не притворную детенизацию, вызывает большое сопротивление со стороны теневиков, торпедирующих любое решение, вроде бы защищая интересы кого угодно: потребителей, маленьких предпринимателей, пенсионеров, но на самом деле защищая интересы собственных карманов.

Это сложная работа и трудный путь, который мы должны пройти вместе, если мы хотим быть членами ЕС. И на этом пути Украина не уникальна. Есть примеры Румынии, Болгарии, которым понадобилось 16 лет специальной процедуры, чтобы пройти этот путь уже после членства в ЕС. Но мы должны сделать это быстрее.

– Все что вы перечислили – это долговременные институциональные реформы. Впрочем, в условиях войны и дыры в бюджете на уровне 500 млрд грн нужны срочные решения. Сейчас ни одно большое экономическое совещание с участием высшего политического руководства и бизнеса не обходится без поднятия вопросов детенизации. Что можно сделать уже сейчас?

– Последствия тени – несоблюдение доходов бюджета, искажение конкуренции, невозможность привлекать инвестиции, слабый уровень защиты прав потребителей, низкие социальные гарантии. Высокий уровень теневой экономики выступил определенным амортизатором шоков, связанных с началом полномасштабной войны (вспомните рынок того же горючего), однако сейчас это ослабляет возможности сектора обороны и восстановления экономики. Поэтому мы двигаемся параллельно – выстраиваем сильные институты, в т.ч. в ходе переговоров о вступлении в ЕС и закрываем схемы, являющиеся основой теневой экономики.

Не согласен с тезисом о "долговременных институциональных реформах". У нас есть примеры, как делать реформы гораздо быстрее, преодолевая тень и наводя порядок:

Открытие рынка земли. Меньше двух лет нам понадобилось, чтобы полноценно запустить существовавший – но подпольно – рынок сельскохозяйственных земель в условиях почти двух десятилетий действия так называемого "моратория". Все эти годы операции с землей осуществлялись, но по схемам, за наличные, без документального оформления. Рынок работает уже три года – каждый желающий может отследить все операции, узнать истинную цену земли в зависимости от ее состояния и региона, сделать аналитику в динамике.

Легализация игорного бизнеса – тоже меньше двух лет. Более десятилетия действовал "запрет" этого вида деятельности, но тысячи игорных заведений светились огнями практически в каждом населенном пункте Украины. Мы не просто вывели их из тени, но постепенно заставили работать по правилам. Связан с "игоркой", но не только вопрос прикрытия щелей в банковской системе и ликвидации учреждений, обслуживавших теневые финансовые потоки, систематически нарушая законодательство в сфере "отмывания" доходов (Айбокс, Конкорд). Кстати, значительный вклад, что эти вопросы сдвинулись с места, внесла профильная парламентская ВСК по работе игорного бизнеса. Доходы бюджета от игорного бизнеса выросли с 204,8 млн грн за весь 2021 год – до 11,7 млрд грн за восемь месяцев 2024 г.

Рынок горючего. Если сравнивать 2021 год с 2024-м, мы имеем повышение налоговой эффективности по НДС на 48,3% (оптовая торговля) и на 53,2% розницу. А платежи в бюджет в 2024 году по сравнению с 2023 г. (8 мес. 2024 г. до 8 мес. 2023 г.) выросли на 45,1%.

Рынок алкоголя. Налоговая эффективность по НДС в 2024 году по сравнению с 2021 годом выросла на 35,7%, а легальные выручки 2024 г. по сравнению с 2023 годом (8 мес. 2024 г. до 8 мес. 2023 г.) выросли на 28%.

Торговля электроникой. Налоговая эффективность по НДС в 2024 году по сравнению с 2021 годом выросла в 2,6 раза, а в 2024 году по сравнению с 2023-м на 76%. Существенно выросли и отчисления.

Выплата в бюджет от ювелирной отрасли выросла на 115,8% за 8 месяцев текущего года.

А есть вопросы, где и реформы как таковые не нужны. Необходимо просто реализовать определенные управленческие решения, многие из которых не так уж сложны.

Дерегуляция. Год пошел на анализ ситуации (выяснилось, что вместо 160-180 разрешительных документов – в государстве существовало более 1,3 тысяч), в год вполне можно уложиться, чтобы ликвидировать или оптимизировать предложенные почти тысячу регуляторных решений и процедур. Ведь каждый такой лишний, ненужный, зарегулирующий ту или иную область инструмент – это инструмент сохранения "тени". Уже утвержден План действий по дерегуляции, который должен дать прогресс по этому направлению уже к концу 2024 года.

Запуск "единого кабинета" Таможни и Налоговой. Над этим вопросом работали годами – создавали даже специальные органы для решения такой "чрезвычайно сложной" задачи (Миндох Клименко, Госфиск), а все можно было сделать на несколько порядков проще, в рамках обычного межведомственного взаимодействия и координации…

Это лишь некие примеры. Поэтому не всегда нужны реформы – иногда достаточно просто прекращение терпения тени, злоупотреблений и коррупции. Разве раньше не был известен уровень коррупции и покрытие теневых схем в налоговой? Об этом всегда знали все – "тарифы", доли, кто вопросы решает, кто выступает посредником… Достаточно было ввести солидарную ответственность, несколько десятков раз изменить всю "вертикаль" в регионах – и имеем заметное улучшение ситуации. Так же будет и после перезагрузки таможни. Законопроект должен быть принят ВР в сентябре в целом.

– Какой результат для бюджета дали эти шаги?

– Частично, по отраслям, я привел примеры выше. Но детенизация – это не только об увеличении налогов в бюджет, но, прежде всего, об равных условиях работы на рынках, а значит, о росте объемов зарегистрированной, то есть официальной экономической деятельности (объемов реализации, выплаченной зарплаты и т.п.). Впрочем, как глава профильного парламентского комитета остановлюсь на налоговом аспекте детенизации.

У нас есть существенное перевыполнение плана по налоговым доходам общего фонда госбюджета в этом году. За январь – август 2024 года выполнение росписи доходов Государственной налоговой службой составило 110% (+63,3 млрд. грн.), Государственной таможенной службой – 103,3% (+12 млрд. грн.). То есть, по первым 8 месяцам у нас имеется перевыполнение плана по налогам на 75 млрд. грн. А по году будет около 100 млрд. грн.

Это в том числе и в значимой степени разъясняется детинизацией экономических отношений. Потому что макро-прогноз, который закладывался в принимавшийся в конце 2023 года бюджет-2024, сильно не изменился. Да, имеем немного большую девальвацию официального курса гривны, но, с другой стороны, прогноз ВВП на 2024 год (реальный рост и номинальный объем) несколько ухудшились. При этом ставки налогов (кроме повышения ставки налога на прибыль для банков) не изменялись.

Теперь к конкретным цифрам, свидетельствующим о наших достижениях в этом направлении. Динамика роста поступлений по НДС (сальдо) за 8 месяцев 2024 года (до 8 месяцев 2021 года) составляет плюс 72,9% или 73,8 млрд. грн., при катастрофическом падении экономики в 2022 году, а налоговая эффективность по НДС (без учет наиболее пострадавшей энергетики) вырос на 14,8%. Доходы общего фонда государственного бюджета (сальдо) за 8 месяцев 2024 по сравнению с мирным 2021 годом выросли на 285,5 млрд. грн. или на 169,7 %.

– Вы упомянули о детенизации рынка подакцизной продукции. Впрочем, рынок контрафактной табачной продукции увеличился. Почему так произошло?

– Рынок исторически состоит из двух частей. Первая – это крупные транснациональные компании, к которым у государства практически отсутствуют вопросы налоговой дисциплины. Вторая часть – это национальные товаропроизводители, исторически грешившие продажей подакцизной продукции без уплаты акциза. Я уже говорил об этом – стражи порядка и фискалы не замечали этой преступной деятельности десятилетиями. Мы неоднократно на Комитете требовали принятия соответствующих мер и вот, наконец, в мае этого года противоправная деятельность была прекращена, продолжаются обыски. Здесь хочу отметить профессиональную и слаженную работу БЭБ и ДПС, несмотря на бешеное сопротивление теневиков, которые используют все от прямых угроз до титушек.

Собственно, уже в июне-августе мы увидели переток из теневого рынка в бюджет. Отчисления акциза от табака увеличились на 30% или на 6,5 млрд грн, а выручки (август к январю 2024 года) выросли на 31,6%.

Также были лишены лицензии отдельных производителей, контрафактная и нелегальная деятельность которых покрывалась годами. Это верное решение, которое нельзя не приветствовать.

– Сколько средств может получить бюджет за счет детенизации и что мешает сделать это?

– Потенциал немалый. По нашим расчетам – это около 500 млрд грн в год бюджетных поступлений. Это если предположить, что незарегистрированную и неформальную экономику всю (или хотя бы львиную долю) сразу можно вывести из тени. Каждый мельчайший ФЛП будет бить чек, с каждого товара будет уплачен налог, контрабанды не будет вообще или будет сведена к минимуму. Это наша цель, но это то, что не делается в один день. В общем, потенциал дополнительных поступлений мы оцениваем в 80-100 млрд грн каждый год. И свидетельством этого является перевыполнение плана по налогам в 2024 году, который уже учтен Минфином в "ресурсном" законопроекте на сумму 100 млрд грн. Это огромный дополнительный ресурс, который уже сегодня является альтернативой повышению налогов.

Еще раз акцентирую, что высокий уровень теневой экономики в Украине – это производная от кланово-олигархической модели экономики и государственного управления. Эта система выстраивалась 30+ лет, и, конечно, сопротивляется. Но она будет дожата и окончательно демонтирована в ходе начавшихся переговоров о вступлении в ЕС.

Перезапуск БЭБ, состоявшиеся в ближайшее время таможни, продолжение функциональной реорганизации налоговой службы, диджитализации фискальных сервисов и другие институциональные реформы будут способствовать дальнейшему выведению экономики из тени и расширению налоговой базы.