Без аномалий не обойдется? Синоптики дали прогноз на Новый год в Украине

В Украине до нового года остается больше двух месяцев, но уже сейчас синоптики могут сказать, какую погоду следует ждать украинцам в начале 2024 года. Сразу же стоит отметить, что сильных морозов в это период не предвидится.

В большинстве регионов температура будет близкой к нулю, но в ночное время ударят морозы до -5. Об этом сообщает Meteoprog.

В Киеве в первые дни января ожидается облачная погода без осадков. Ночная температура в столице составит 4-5 градусов мороза, а в течение дня будет от -1 до +1. Сильное похолодание в украинской столице синоптики обещают только под конец января. Тогда температура в ночное время может опуститься до -12 градусов.

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Во Львове в начале 2024 года будет довольно аномальная погода. Привычных для западных регионов нашей страны морозов и снега ждать не стоит. Почти весь месяц дневная температура будет колебаться в пределах нуля градусов. Ночью столбики термометров могут опуститься до -6. Существенное понижение температуры стоит ожидать в последнюю неделю января. Тогда ударят ночные морозы до -10, а днем будет 4-6 градусов ниже нуля.

В Одессе на Новый год будет привычная для юга Украины погода – оттепель и небольшой дождь. Только ночью столбики термометров могут опуститься до -4 градусов. Также в первую неделю января в Одессе будет много солнечных дней. Как и в других уголках нашей страны сильное похолодание в Одессе следует ждать в конце января.

В Николаеве погода на Новый год будет похожа на одесскую. В первые числа января здесь ожидается +1…+2 градуса, а в ночное время суток до 4 градусов мороза. Облачность будет чередоваться солнечными днями. Такая тенденция сохранится до конца месяца, а уже в последнюю неделю января в Николаеве ударят сильные морозы. Ночью синоптики прогнозируют до -11 градусов. А днем температура будет колебаться от -6 до 0.

В Ужгороде в начале января синоптики обещают оттепель до +2 градусов, а в начале второй недели января воздух на Закарпатье прогреется до +4. Ночью в этом регионе сильных морозов не предвидится. Не будет также осадков ни в каком виде. В отличие от других регионов в Закарпатской области в конце января сильных морозов ждать не стоит. Только в течение нескольких дней температура может опуститься до -7. Облачные дни будут чередоваться с Солнцем.

Напомним, в субботу, 28 октября, в ряде регионов Украины бушует сильный ветер с порывами до 23 м/с, льют дожди. В Киеве и Харькове ураган валит деревья, а на Львовщине и Ривненщине часть населенных пунктов осталась без света.

Ранее сообщалось, что зима в Украине в этом году, аналогично прошлому, может показаться мягкой и теплой. В середине декабря возможно резкое кратковременное похолодание с морозами до -15 градусов. В то же время, осадков будет мало - преимущественно мокрый снег или снег с дождем.