В Украине объявлено штормовое предупреждение: в Киеве ветер валит деревья, Львовщина и Ривненщина частично без света. Фото и видео

В субботу, 28 октября, в ряде регионов Украины бушует сильный ветер с порывами до 23 м/с, льют дожди. В Киеве и Харькове ураган валит деревья, а на Львовщине и Ривненщине часть населенных пунктов осталась без света.

Накануне по всей стране было объявлено штормовое предупреждение, к концу дня в северных областях ожидается усиление порывов ветра до 30 м/с. Между тем украинцы в сети публикуют кадры последствий непогоды (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Как сообщили в Патрульной полиции Киева, сильный ветер повалил дерево на Брест-Литовское шоссе в направлении Киева, поэтому движение транспорта там частично усложнено. Правоохранители призвали водителей учитывать эту информацию при планировании маршрута.

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Деревья падают и в самой столице, местами – прямо на авто киевлян.

А на Оболони, на проспекте Владимира Ивасюка на дорогу вынесло конструкцию, которой ограждают свалки.

Также ветер повалил бетонное ограждение и прошелся по стенам многоэтажных домов.