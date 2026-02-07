Бесстрашно бросился в огонь ради спасения других: в результате российского удара Украина потеряла спасателя Михаила Проценко. Фото

Сегодня в результате российских ударов Украина потеряла еще одного профессионального спасателя. Во время ликвидации последствий атаки в Киевской области погиб главный мастер-сержант службы гражданской защиты Михаил Проценко, который работал на разрушенном объекте с ночи.

Видео дня

О гибели спасателя сообщил официальный канал Министра внутренних дел Украины Игоря Клименко. В заметке указано, что Михаил Проценко бесстрашно бросился в огонь ради спасения других и погиб в результате обвала конструкций. Министр также выразил соболезнования семье, близким и коллегам погибшего, назвав потерю невосполнимой для всей страны.

Тяжелая ночная смена

По словам Игоря Клименко, спасатель работал на объекте, который подвергся удару российских войск. Работы продолжались с ночи, условия были сложными, с постоянным риском для жизни. Во время выполнения задач произошел обвал конструкций, который и привел к гибели Михаила Проценко. Его коллега получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

Министр отметил, что в этот день силы ГСЧС были привлечены к работам на семи сложных локациях, куда попал враг. Это была изнурительная работа, которую спасатели выполняли, осознавая высокую цену службы. Он поблагодарил каждого, кто продолжает ежедневно стоять ради безопасности и защиты людей.

Обвал на Киевщине

Глава ГСЧС Украины Андрей Даник уточнил, что трагедия произошла после очередного массированного обстрела страны. Во время ликвидации последствий атаки и тушения масштабного пожара складских зданий в городе Яготин Киевской области произошел внезапный обвал конструкций. В результате этого погиб пожарный-спасатель 22 ГПСЧ ГУ ГСЧС Киевской области, главный мастер-сержант, 30-летний Михаил Проценко.

Также пострадал командир отделения 22 ГПСЧ, мастер-сержант 49-летний Сергей Хоботня, который сейчас находится под наблюдением медиков. По словам Андрея Даника, у погибшего спасателя остались жена и двое маленьких сыновей. Он подчеркнул, что война безжалостно забирает лучших, тех, кто без оружия в руках, но с большой отвагой становится на защиту жизни людей, и добавил, что подвиг погибших спасателей никогда не будет забыт.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на субботу, 7 февраля, страна-агрессор Россия осуществила очередную комбинированную атаку на Украину. Запустив сперва десятки ударных БпЛА, она подняла в небо свою стратегическую авиацию, после чего на украинские города и села полетели вражеские ракеты.

Главной целью для врага, в частности на западе Украины, стали объекты энергетики. О поражении критической инфраструктуры сообщали из разных регионов нашего государства, в "Укрэнерго" обратились в Польшу с запросом на аварийную помощь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!