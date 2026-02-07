Россия снова била не по военным объектам, уничтожен склад 'Рошена', но главное, что все живы, – Порошенко отреагировал на вражеский обстрел

Ночью 7 февраля Россией был нанесен удар по логистическому центру "Рошен" в Яготине. Россия била по логистике и экономике, чтобы украинцы теряли работу, уверенность и ощущение завтрашнего дня.

Об этом написал Пятый президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

"Этой ночью россия снова била не по военным объектам.

Она била по энергетике, чтобы в домах исчезло свет и тепло.

По железной дороге, чтобы остановить движение и связь между людьми.

По логистике и экономике, чтобы украинцы теряли работу, уверенность и ощущение завтрашнего дня" – написал Порошенко.

Политик добавил, что это война не только за территории. Это война против нормальной жизни. Против жизни как таковой...

"Я знаю, как это чувствуется, когда после взрывов первой мыслью является не убытки, а простое: все ли живы. И когда облегчение приходит только утром, вместе с новостями, что люди успели в укрытие. Именно в такие моменты особенно остро видишь главное: Украина держится не на бетоне и не на железе. Она держится на людях.

На пожарных и работниках ГСЧС, которые преодолевают последствия страшных пожаров. На энергетиках, которые выходят на работу после обстрелов.

На железнодорожниках, которые запускают движение, как только это становится возможным.

На спасателях и пожарных, которые работают там, где еще горячо.

На бизнесе, который не сдается, даже когда разрушаются склады и производства. И продолжает платить миллиарды налогов в бюджет своей страны. Чтобы она жила.

И прежде всего — на миллионах украинцев, которые поддерживают друг друга тихо, без пафоса, по-настоящему", – написал Порошенко.

Политик отметил, что Россия хочет нашей усталости. Хочет страха. Хочет сломать нас экономически и психологически, когда не может сделать это на поле боя. Но каждый раз после таких атак мы видим другое. Мы видим выдержку. Мы видим достоинство. Мы видим страну, которая не рассыпается, даже когда по ней ежедневно бьют шахедами и ракетами.

Петр Алексеевич поблагодарил каждого украинца за эту силу. За поддержку. За солидарность. За веру друг в друга. Именно она — наша настоящая энергия. И именно она держит и ведет нас в это время.

На сайте компании Рошен отреагировали на вражеский обстрел.

"Наша команда смогла выдохнуть только под утро — когда стало понятно, что во время очередной атаки на логистический центр все работники были в укрытиях и жертв удалось избежать. В то же время наш крупнейший склад с готовой продукцией почти полностью разрушен", – отметили в компании.

Команда Рошен поблагодарила пожарных и всю команду ГСЧС, которые работают для преодоления последствий.

"Мы также невероятно благодарны всем украинцам за поддержку, которую чувствуем в эти непростые для всех нас времена. Она для нас неоценимо важна! Это вдохновляет работать еще больше, чтобы обеспечить качественной продукцией страну во время войны", – сообщили на сайте.

Также было сообщено, что компания переходит на круглосуточный режим работы.

"Несмотря на все убытки мы приняли принципиальное решение: цены на нашу продукцию не будут расти. Они останутся стабильными и доступными", – говорится в сообщении.