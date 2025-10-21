Белые, лисички, маслята: рассказываем, как правильно чистить грибы

Осень – сезон вкусных, ароматных грибов, которые могут быть основой для супов, закусок, салатов, а также пирогов, запеканок. Еще их можно пожарить с картофелем, добавить в пасту, сделать соус. А также грибы можно очень вкусно консервировать с перцем и специями.

Видео дня

Редакция FoodOboz делится полезными советами, как быстро и правильно почистить разные виды грибов.

Маслята

После очистки от грязи можно бланшировать их (окунуть в кипяток на полминуты), чтобы кожица шляпки легко снялась.

Белые грибы

Почистите их щеткой или тряпкой. Если грибы предназначены для сушки, ни в коем случае не мойте их, а лишь протирайте.

Шампиньоны

Если грибы визуально чистые, протрите их влажной тряпкой, чтобы они не впитали лишнюю влагу. Если грязь присутствует, быстро промойте под проточной водой.

Лисички

Их можно помыть, а затем оставить в миске с мукой и водой на 10 минут. Мука впитает всю грязь. После этого хорошо промойте грибы и высушите.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: