УкраїнськаУКР
русскийРУС

Белые, лисички, маслята: рассказываем, как правильно чистить грибы

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
579
Лесные грибы

Осень – сезон вкусных, ароматных грибов, которые могут быть основой для супов, закусок, салатов, а также пирогов, запеканок. Еще их можно пожарить с картофелем, добавить в пасту, сделать соус. А также грибы можно очень вкусно консервировать с перцем и специями.

Видео дня
Белые, лисички, маслята: рассказываем, как правильно чистить грибы

Редакция FoodOboz делится полезными советами, как быстро и правильно почистить разные виды грибов.

Белые, лисички, маслята: рассказываем, как правильно чистить грибы

Маслята

После очистки от грязи можно бланшировать их (окунуть в кипяток на полминуты), чтобы кожица шляпки легко снялась.

Белые грибы

Почистите их щеткой или тряпкой. Если грибы предназначены для сушки, ни в коем случае не мойте их, а лишь протирайте.

Белые, лисички, маслята: рассказываем, как правильно чистить грибы

Шампиньоны

Если грибы визуально чистые, протрите их влажной тряпкой, чтобы они не впитали лишнюю влагу. Если грязь присутствует, быстро промойте под проточной водой.

Лисички

Их можно помыть, а затем оставить в миске с мукой и водой на 10 минут. Мука впитает всю грязь. После этого хорошо промойте грибы и высушите.

Белые, лисички, маслята: рассказываем, как правильно чистить грибы

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: