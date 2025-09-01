Белковый лаваш без муки с вкусной начинкой для перекуса: самый простой рецепт

Перекус должен быть не только сытным, но и полезных, желательно – белковым. Идеальные продукты для приготовления блюд – филе, творог, яйца, и обязательно не забывайте о клетчатке – зелень, овощи.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного белкового лаваша из зернистого сыра.

Ингредиенты:

300 г зернистого сыра

2 яйца

Семена по вкусу (чиа, кунжут и т.д.)

Листья салата

Хамон / ветчина

Авокадо

Черри

Крем-сыр

Способ приготовления:

1. Смешайте творог, яйца, соль, семечки. Выложите тонким слоем на пергамент.

2. Запекайте в духовке на 200°C до румяности.

Добавьте любую начинку, сверните пополам и разрежьте!

