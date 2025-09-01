УкраїнськаУКР
русскийРУС

Белковый лаваш без муки с вкусной начинкой для перекуса: самый простой рецепт

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
747
Рецепт закуски

Перекус должен быть не только сытным, но и полезных, желательно – белковым. Идеальные продукты для приготовления блюд – филе, творог, яйца, и обязательно не забывайте о клетчатке – зелень, овощи.

Видео дня
Что приготовить для перекуса

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного белкового лаваша из зернистого сыра.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • 300 г зернистого сыра
  • 2 яйца
  • Семена по вкусу (чиа, кунжут и т.д.)
  • Листья салата
  • Хамон / ветчина
  • Авокадо
  • Черри
  • Крем-сыр

Способ приготовления:

1. Смешайте творог, яйца, соль, семечки. Выложите тонким слоем на пергамент.

Сырная основа

2. Запекайте в духовке на 200°C до румяности.

Сколько запекать блин

Добавьте любую начинку, сверните пополам и разрежьте!

Готовое блюдо

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: