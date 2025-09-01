Видео дня
Белковый лаваш без муки с вкусной начинкой для перекуса: самый простой рецепт
Перекус должен быть не только сытным, но и полезных, желательно – белковым. Идеальные продукты для приготовления блюд – филе, творог, яйца, и обязательно не забывайте о клетчатке – зелень, овощи.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного белкового лаваша из зернистого сыра.
Ингредиенты:
- 300 г зернистого сыра
- 2 яйца
- Семена по вкусу (чиа, кунжут и т.д.)
- Листья салата
- Хамон / ветчина
- Авокадо
- Черри
- Крем-сыр
Способ приготовления:
1. Смешайте творог, яйца, соль, семечки. Выложите тонким слоем на пергамент.
2. Запекайте в духовке на 200°C до румяности.
Добавьте любую начинку, сверните пополам и разрежьте!
