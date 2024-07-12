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"Батькивщина" вместо празднования юбилея партии запустила 25 миссий помощи по всей Украине

Мария Шевчук
Новости. Общество
3 минуты
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'Батькивщина' вместо празднования юбилея партии запустила 25 миссий помощи по всей Украине

9 июля старейшая ныне парламентская партия Украины "Батькивщина" отметила 25-летний юбилей. Как и четверть века назад, "Батькивщина" не сходит с намеченного еще в начале курса – помогать людям, поддерживать и отстаивать их право жить в свободной и независимой стране. Юбилейный год не стал исключением и по случаю годовщины партия вместо празднований осуществила масштабную миссию – направила 25 грузов гуманитарной и военной помощи из 25 регионов Украины.

"Батькивщина" вместо празднования юбилея партии запустила 25 миссий помощи по всей Украине

Об этом говорится в сообщении на странице Facebook, которое опубликовала неизменная лидер партии Юлия Тимошенко.

"Батькивщина" вместо празднования юбилея партии запустила 25 миссий помощи по всей Украине

Она отметила, что 25 миссий помощи были направлены от 25 региональных команд "Батькивщины", включая Крым, Донецкую и Луганскую области.

"Батькивщина" вместо празднования юбилея партии запустила 25 миссий помощи по всей Украине

"Работаем для победы, как и всю войну". 25 миссий помощи фронту – на 25-летие партии. Вот празднование Дня рождения "Батькивщины". Другой формат празднования сегодня – неуместен", – говорится в сообщении Юлии Тимошенко.

"Батькивщина" вместо празднования юбилея партии запустила 25 миссий помощи по всей Украине

Фото в сообщении Тимошенко указывают на то, что партийцы доставили на фронт амуницию, дроны, РЭБы, автомобили, квадроциклы, генераторы, старлинки, лекарства, медоборудование. А сама лидер партии передала бригаде "Азов" немалое количество дронов, в том числе и ночного использования.

"Батькивщина" вместо празднования юбилея партии запустила 25 миссий помощи по всей Украине

Кроме того, в своем сообщении Глава "Батькивщины" отметила, что празднование Дня рождения "Батькивщины" будет уже после Победы Украины над российским агрессором, а сейчас призвала к совместной работе и борьбе против врага.

"Батькивщина" вместо празднования юбилея партии запустила 25 миссий помощи по всей Украине

"Сегодня единственное и желаемое достижение – это не партийные достижения, а каждая сохранившаяся украинская жизнь, каждый отвоеванный у врага сантиметр нашей святой украинской земли", – отметила неизменная лидер "Батькивщины".

"Батькивщина" вместо празднования юбилея партии запустила 25 миссий помощи по всей Украине

Напомним, "Батькивщина" – украинская политическая партия центристского направленя, которую возглавляет народный депутат Украины Юлия Тимошенко, экс-премьер-министр Украины. Политсила была создана 9 июля 1999 года. С момента основания была представлена во всех созывах парламента. В ходе парламентской деятельности партия отстаивала демократические ценности, права и свободы людей, свободу ведения бизнеса, мораторий на продажу сельскохозяйственной земли, срочную медицину, выступала за снижение тарифов на коммунальные услуги, категорически высказывалась против легализации игрового бизнеса и марихуаны. Партия почти весь период своего существования работала в оппозиции.

"Батькивщина" вместо празднования юбилея партии запустила 25 миссий помощи по всей Украине
"Батькивщина" вместо празднования юбилея партии запустила 25 миссий помощи по всей Украине
"Батькивщина" вместо празднования юбилея партии запустила 25 миссий помощи по всей Украине
"Батькивщина" вместо празднования юбилея партии запустила 25 миссий помощи по всей Украине