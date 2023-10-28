Бахмутяне, которые сейчас живут в Кропивницком, продолжают получать помощь от Фонда Рината Ахметова

Для вынужденных переселенцев из Бахмута, проживающих в Кропивницком, продолжается выдача наборов с продуктами первой необходимости от Фонда Рината Ахметова. Это весомая поддержка для людей, которые эвакуировались из родного дома из-за военной агрессии.

В течение сентября-октября Фонд Рината Ахметова направил в Кировоградскую область более 8 тысяч продуктовых наборов для вынужденных переселенцев из разных областей.

В составе наборов продукты, которые можно долго хранить: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, подсолнечное масло, тушеное мясо, паштет и печенье.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

По вопросам получения продовольственной помощи территориальным громадам обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.